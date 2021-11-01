Нина Матвиенко призналась, что была против отношений дочери с Мирзояном: "Не хотела этого брака"

Певица тоже не хотела, чтобы Арсен жил в ее доме.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко призналась, что была против отношений дочери Тони с ее нынешним мужем Арсеном Мирзояном.

Чтобы поставить точку в романе, знаменитость "обманывала Тоню" и указывала ей, как писать SMS Арсену, чтобы он от нее отстал. Об этом звезда рассказала в программе "Позаочі".

"Сама я SMS тогда еще не умела писать. Я не хотела этого брака. Поэтому я так делала, чтобы она так написала, чтобы он не ехал сюда. Потому что там двое детей, а для меня это категорически нет. Я не верила ему. Я Тоню обманывала, но она все равно делала по-своему. Арсен с Тоней два таких антипода, я не знаю, как они обручились. Но она его подстраивает, учит, как надо жить", – призналась Нина Митрофановна.

Тоня Матвиенко с мамой / instagram.com/tonya_matvienko

Матвиенко добавила, что впоследствии изменила свое мнение и добавила, что ее зять – нормальный мужчина и она общается с ним как с сыном. Впрочем, певица призналась, что не хотела, чтобы Мирзоян жил в ее доме.

"Внучка вернулась к нам с парнем, сын из монастыря вернулся и Тоня с ребенком и Арсеном. Нас 7 человек в доме. И кто-то сказал мне: "Нина, ну купи себе квартиру за 37 тысяч долларов, пусть дети в доме живут", – я говорю: "Я таких денег не видела", – поделилась она.

Нина Матвиенко с Тоней и Арсеном Мирзояном / instagram.com/tonya_matvienko

Со своей стороны Тоня поделилась, что ее любимый очень уважает свою тещу.

"Я могу пойти на конфликт, когда мама рассказывает, что мне делать и как жить, мне это не нравится, а Арсен просто не обращает внимания. Она видит, что я очень сильно переживаю не о том, о чем надо. Если Арсен не позвонил или о чем-то не предупредил – я очень сильно переживаю, а она считает, что это мелочи. Она настолько сильная женщина и во всем независима, что ее иногда удивляют моменты, почему я могу так зависеть от мужчины", – поделилась певица.

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