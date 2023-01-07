Нина Матвиенко призналась в любви к Валерию Залужному и получила от него трогательный ответ

Легендарная украинская исполнительница Нина Матвиенко записала трогательное видеосообщение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Роликом в ТікТок поделилась дочь певицы Тоня Матвиенко. Нина Митрофановна призналась, что не пропускает выступления Залужного и очень благодарна ему за все, что он делает для Украины.

"Дорогой Валерий Федорович, я вас очень люблю! Я горжусь вами. Я каждую страничку пересматриваю, где вы говорите. Я не знаю почему, но вы мне стали очень близки. Была бы я немножко младше, я бы вышла за вас замуж! Но я выхожу замуж за вашу любовь к родине, за вашу мудрость. За то, что вы любите сегодня наших ребят, за то, что вы им сегодня помогаете. Что вы не только тыл, но еще и опора нашего настоящего. Низкий вам поклон! Храни вас Боженька, и храни Боженька наших сыночков, наших воинов, и нашу Украину", — сказала в видео Матвиенко.

Залужный просто не смог проигнорировать такое эмоциональное и теплое обращение от певицы, поэтому записал ей видео в ответ.

"Нина Митрофановна, мне очень приятно! Безумно приятно! Большое вам спасибо за поддержку! Вы — большая молодец, вы для нас пример. Именно таких, как вы, мы защищаем! Большое-большое вам спасибо! Держитесь, пожалуйста", — ответил певице генерал.

Нина Митрофановна была очень счастлива получить такой трогательный ответ и даже обняла телефон, на котором смотрела видео от главнокомандующего ВСУ.

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