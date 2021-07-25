Нина Матвиенко рассказала, что старший сын пошел в монастырь

Артистка поделилась, как Иван стал монахом.

Украинская певица Нина Матвиенко рассказала о своем старшем сыне.

Так, Иван стал монахом. Как рассказала артистка каналу "Украина", мужчина давно готовил родителей к тому, что собирается уйти в монастырь. В частности, он ездил с группами и младшим братом в разные монастыри. Родители поддержали потомка и благословили его.

"Когда старший сын что-то решил, то он идет до конца. Но, если бы отец и мать не дали благословение, то он бы не ушел в монастырь. Мы с отцом его благословили. Его вера сильна, и возможно, благодаря его молитвам, все в нас в семье хорошо, все живы-здоровы ", — поделилась исполнительница.

Знаменитость добавила, что сейчас Иван участвует в реставрации старинного храма, а она помогает материально: "Мы должны сохранить величие прошлого, чтобы спасти душу".

Напомним, ранее Нина Матвиенко заявила, что в детстве ненавидела своих родителей. Также артистка поделилась, что если бы не пела, то погибла бы.

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