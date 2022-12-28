Нина Матвиенко рассказала, как ходила каяться: "Батюшка очень смеялся"

Легендарная украинская певица, народная артистка Украины Нина Матвиенко поделилась, как переживает и чувствует войну и всю ту боль, которой сейчас живет Украина.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Нина Митрофановна ездит с благотворительными концертами, выступает и в бомбоубежищах, и в больницах. Легендарная артистка в интервью Елене Кравец рассказала, что смотрит много видео в YouTube и очень эмоционально на них реагирует и чувствует, что "по-матерински, по-женски стала сильнее".

"Если только вижу наших солдат с котиками, собачками – плачу от счастья, потому что они такие дети, они такие родные, как мои. Если читаю другое, погиб… плачу, что они такие молодые, красивые… Молитва спасает. Отчаиваться ни девушкам, ни женщинам нельзя, мы – тыл для наших ребят, потому что наша уверенность – это и есть наша победа. Думаю, что от нас, от женщин зависит сегодня очень много. Поэтому, девушки, держим хвост трубой, как говорится, держим тыл. Слеза должна быть, потому что мы живые люди. Но должна быть та душа, которая возлагает большую надежду, такой свет на победу, чтобы нашим ребятам было теплее. Молимся за них", – прокомментировала Нина Митрофановна.

Нина Матвиенко и Елена Кравец

Также народная артистка Украины призналась, что часто не сдерживается, когда говорит о российских захватчиках и может употреблять "острое словцо".

"Конечно (употребляю – прим.ред), "падло" говорю на москалей, на орков говорю "подлюки", "падлы". Материлась несколько раз, но пошла покаялась, и батюшка очень смеялся. Он не верил, что я могу такое говорить. Так довели же, довели, я им и сказала. Ну, иногда кукиш показываю", – откровенно рассказала Нина Матвиенко.

Напомним, ранее Нина Матвиенко рассекретила свою настоящую дату рождения. Легенда призналась, что ее мама специально указала другую дату рождения дочери, чтобы их семье выдали манную крупу.

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