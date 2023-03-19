Нина Матвиенко, Тарас Тополя, Джамала: украинские звезды прочли стихи Лины Костенко к ее 93-летию

19 марта выдающейся украинской поэтессе Лине Костенко исполнилось 93 года.

В честь важной даты в жизни писательницы звезды украинского шоу-бизнеса приобщились к видеопроекту "Лина Костенко: ответ каждому", в котором прочла известные и злободневные стихи поэтессы.

Участниками проекта стали актриса Ада Роговцева, певица Нина Матвиенко, мать Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко, бизнесвумен Валерия Гузема, певец Тарас Тополя, певица Джамала, исполнитель Дмитрий Монатик, боксер Александр Усик и другие звезды, а также 8-летняя.

Так, например, Джамала проникновенно прочла злободневное стихотворение, которое Лина Костенко написала в 2015 году во время начала войны на Донбассе. А Дмитрий Монатик мощно зачитал известные строчки из стихотворения "Крила" — видео артист записал прямо в своей музыкальной студии.

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя появился на видео в военной форме и на фоне разрушенной оккупантами техники в Ирпене продекламировал строки "Мій перший вірш, написаний в окопі...".

Отметим, что Лина Костенко изначально была активной участницей диссидентского движения в тогда еще советской Украине и шестидесятницей. Сейчас поэтесса входит в список самых известных женщин Украины.

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