Нино Катамадзе прокомментировала переезд в Украину и призналась, чем ее удивила Джамала во время войны

Грузинская певица Нино Катамадзе рассекретила, планирует ли переезжать жить в Украину, а также призналась, чем ее покорила артистка Джамала.

Ранее исполнительница планировала во время войны поселиться с семьей в Украине. Однако мнение Катамадзе изменилось. В программе ЖВЛ знаменитость поделилась, что сейчас должна находиться там, где ее страна. Уже оттуда артистка помогает Украине.

"Я жила шесть месяцев в Киеве, когда у меня было такое замечательное состояние, я ждала сыночка. Но сейчас я не могу. Сейчас мое участие нужно там, где моя страна, и оттуда делать хорошие дела и для моей Украины в первую очередь", – поделилась исполнительница.

Нино Катамадзе/Фото Оли Сошенко

За границей Нино Катамадзе активно помогает украинцам. Знаменитость организует благотворительные концерты в поддержку Украины. Таким образом, певица благодарит украинцам за любовь и за возможность в свое время ездить в страну с гастролями.

"Больше всего концертов я делала для Украины с Украиной. Это ответ за ту любовь, которую я получила от всей Украины, когда я ездила на гастроли. И самое важное, что когда я нахожусь там, я всегда чувствую, что они верят, что я от всей души", — поделилась звезда.

А вот во время полномасштабной войны Нино Катамадзе пока не может запланировать тур по Украине. Постоянные обстрелы, которые наносит страна-агрессор Россия, мешают этим планам.

Наш голос – это голос победы: как Нино Катамадзе поддерживает Украину? Эксклюзив от ЖВЛ

"Самая болезненная история, что сейчас в тех городах, куда мы должны приехать, где уже все билеты были проданы, в этих городах даже уже не существуют эти залы", — призналась артистка.

Кстати, также Нино Катамадзе рассказала, чем ее покорила Джамала. Певица призналась, что хорошо дружит с коллегой за сценой и уважает ее. Особенно Катамадзе покорил альбом Джа QIRIM, премьера которого состоялась в мае прошлого года уже во время полномасштабной войны в Украине.

"Я ее обожаю, мы дружим. Она моя сестра по душе. Я так хочу сказать. Она прекрасная. Она молодец. Она сделала бессмертную историю. Она создала совершенно невероятный альбом, который я очень люблю и слушаю. Это шедевральная работа", — призналась артистка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Отметим, Нино Катамадзе с первых дней войны поддерживает Украину и осуждает враждебные действия России. К слову, исполнительница не понаслышке знает, на какие преступления способна РФ, ведь сама родом из Грузии, где страна-агрессор в свое время развязала кровопролитие.

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