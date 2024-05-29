Нино Катамадзе рассекретила, чем занимается ее известный в Грузии муж и как закрутился их роман

Грузинская певица Нино Катамадзе рассказала о муже Давиде, с которым уже 18 лет состоит в браке.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" певица поделилась, что ее муж работает в медицине. Более того, в свое время Давид учился в Киеве. Затем вернулся в Грузию, где начал свою карьеру врача. После многих лет работы его пригласили на ТВ-шоу, где он сейчас работает. Катамадзе призналась, что свои отношения они не делают публичными, чтобы не быть заложниками друг друга в инфопространстве.

"Он врач. Был в резидентуре был в Киеве и получил там диплом. Тоже известный, ведет ток-шоу на ТВ. Я даже не поверила, когда он сказал, что он едет на первую передачу. Это было давно, несколько лет назад. До этого он говорил, что люди должны ему довериться, а не делать из него мужа кого-то или что-то еще. У нас личная жизнь не то, что закрыта, а особенная, и мы стараемся это оберегать. И ребенка в том числе", - рассказала исполнительница.

Муж Нино Катамадзе

Также Нино вспомнила нежную историю знакомства с будущим мужем во время сильной травмы ноги 18 лет назад.

"Мы вместе 18 лет. Когда-то у меня была травма на ноге и он мне делал перевязку. После одной из таких я попросила, чтобы он дома мне сделал следующую. Потому что тогда в клинике было сложно. Сейчас все достаточно цивилизовано. А 18 лет назад холодно и очередь. И я попросила и не смогла больше отпустить", - восхитила звезда.

Напомним, ранее Нино Катамадзе рассказала, где находится ее 16-летний сын. Также артистка поделилась, как Николас отреагировал на идею отпраздновать день рождения в Киеве.

Читайте также: