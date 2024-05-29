Нино Катамадзе рассекретила, где находится ее 16-летний сын и приедет ли он в Украину

Грузинская певица Нино Катамадзе впервые за длительное время рассказала о своем 16-летнем сыне Николасе.

Так, артистка рассекретила, что подросток находится сейчас в Грузии. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Нино также поделилась, что 25 мая Николас отпраздновал свой день рождения. Как признается исполнительница, она даже предлагала юноше приехать в Киев и встретить 16-летие вместе. Однако парень отказался устраивать веселье в стране, где идет война.

Нино Катамадзе с сыном

"Моему сыну 25 мая исполнилось 16 лет. Когда ему был один годик, я тоже не была с ним и сейчас на его 16-летие снова не буду с ним. Я ему предложила поехать в Украину и здесь праздновать. Я даже не думала, я просто подчеркнула, что мы будем рядом. Он сказал, что Украина воюет и будет некомфортно праздновать свой день рождения в Киеве. О подарке мы как-то договоримся. Он похож на меня и на папу", - поделилась звезда.

Отметим, Нино Катамадзе состоит в браке с мужем Давидом. И весной 2008 года у супругов родился сын.

Напомним, ранее Нино Катамадзе делилась, почему ей пришлось ездить с концертами в Россию. Артистка объяснила, почему у нее не было другого выбора.

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