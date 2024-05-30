Нино Катамадзе рассказала о своем участии в митингах в Грузии и запрете выступать на родине

Грузинская певица Нино Катамадзе высказалась об участии в митингах на родине.

Как признается артистка в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" в Грузии довольно часто проходят митинги. Так, Нино объяснила, что в большинстве на них выходит молодежь, которая достойно заявляет о себе и заботится об истории своей родины.

"Свет в лице молодежи, которые раньше а каких-то протестах не активно учавствовали. И естественно было мнение, что они не были готовы к каким-то вопросам и разобраться в них. Но в один день такой свет появился. Настолько они умные, красиво разговаривающие, настолько они свободно дают интервью для разных иностранных СМИ. Они глубоко знают свою историю и уважают ее. После каждого митинга они убирают – будто другая жизнь происходит во время этого. И когда идет сопротивление неправильного государства, которое пользуется и спреями, и газом… Естественно, никто не боится ни дождя, ни сильного ветра. У нас у всех есть дома противогазы, все капли, которые после спрея нужно капать в глаза. Каждое сопротивление – еще одна возможность остаться вместе", - обьяснила Нино.

Нино Катамадзе / Фото: Facebook.com/nino.katamadze

Исполнительница поделилась, что также присоединяется к молодежи, чтобы отстаивать свое право жить в свободной стране. Из-за активной гражданской позиции Катамадзе была внесена в "черный список" властей, поэтому у нее нет возможности выступать в Грузии. Впрочем, звезда признается, что это не беспокоит ее так сильно, ведь она занята другими социальными проблемами.

"Я тоже выхожу на эти митинги. Все эти 35 лет российская пропаганда старалась, чтобы история современной, свободной и независимой Грузии утихла и как будто ее не существовало. Я не выступаю в Грузии уже давно, несколько лет. Мне хочется заниматься музыкой, но мне не дают залы, не позволяют выступать во время народных праздников. Я очень долго не афишировала это, потому что были более важные вопросы. Когда сейчас идут протесты, нет речи о моих концертах. Вопрос гораздо сложнее", - подчеркнула артистка.

Напомним, ранее Нино Катамадзе откровенно заговорила о муже, отношения с которым не освещает в публичном пространстве. Артистка призналась, чем занимается ее известный в Грузии возлюбленный, и вспомнила историю их знакомства.

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