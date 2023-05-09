Нино Катамадзе с семьей хочет переехать в Украину: "Мы планируем переезд во время войны"

Жизнь грузинской певицы Нино Катамадзе последние несколько лет связана с Украиной, ведь здесь она давала концерты и снималась в телешоу.

Даже во время полномасштабной войны исполнительница продолжила посещать Киев, чтобы выступать и поддерживать наших защитников. Артистка рассказала в интервью ЖВЛ, что совсем не боится приезжать в Украину во время боевых действий.

"Не было такого, чтобы я или мои замечательные музыканты боялись ехать в Украину. Когда я сказала своей группе, что мы едем в Киев с концертом, они сказали, что мы готовы играть там, где невозможно. Поэтому я в Украину не еду, я Мы дали концерт в метро и я могу с уверенностью сказать, что это был самый незабываемый концерт в моей жизни.Мы специально создали такое звучание с квартетом, чтобы можно было выразить через музыку нашу поддержку. поезд метро замедляли, чтобы оно не мешало пению. До сих пор помню глаза гостей концерта, это невозможно забыть, их слезы и вся история — это нечто невероятное", — сказала Катамадзе.

Нино Катамадзе / Фото: instagram.com/nino_katamadze_official

Более того, певица даже задумывалась о том, что переехать жить в Украину вместе со своей семьей. Катамадзе призналась, что уже имеет серьезные планы по переезду.

"Моя семья думает, что хорошо бы пожить в Украине. Мы планируем переезд вот прямо сейчас, во время войны" — рассказала Нино.

Отметим, что Нино Катамадзе, как никто другой, понимает, что значит война, ведь она родом из Грузии, где россияне также развязали кровопролитие. Сейчас исполнительница возмущена тем, что некоторые россияне бегут в ее родную страну в поисках спасения после того, что они сделали.

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