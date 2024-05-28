Нино Катамадзе удивила, почему ей приходилось ездить с концертами в Россию: "У меня не было выбора"

Грузинская певица Нино Катамадзе прокомментировала свои выступления для россиян перед началом полномасштабного вторжения.

Так, певица объяснила, что в свое время поступала так, потому что не имела других вариантов. В частности, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" отметила, что неоднократно пыталась получить визу в Америку и Англию и развивать там карьеру. Впрочем, ей отказывали в этом, поэтому Нино выбрала для себя доступный вариант – Россию. Сейчас у исполнительницы другое мнение и она заверила, что не видит своего возвращения на сцену государства-террориста.

Нино Катамадзе

"У меня были мысли (переехать – прим. ред.) в начале 2000-х, когда я не начинала петь. Тогда был еще Советский Союз. Несмотря на то, что прекрасная Грузия начинала жить, как независимая страна, все равно не были еще развиты те институты, как сегодня, открыты европейские, американские двери. И поэтому я один-два раза, пробовала идти в американское и английское посольство. Естественно меня никто не пустил. Это болезненная тема и реальность наша. Поэтому моя деятельность в России говорит о том, что у меня не было выбора и я выбирала то, что у меня было под рукой. Увидела много чего и сделала много выводов. Думаю, ездить в Россию не буду", - ответила артистка.

Напомним, недавно Нино Катамадзе высказалась о переезде в Украину. Также артистка призналась, как во время полномасштабной войны ее удивила Джамала.

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