Нино Катамадзе высказалась о многолетней дружбе с Джамалой и о неожиданном предложении от Вакарчука

Грузинская певица Нино Катамадзе высказалась об украинских артистах с которыми дружит.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Нино признается, что очень пристально следит за творчеством Джамалы и гордится ею. И добавляет, что также смотрит передачи с участием любимых украинских музыкантов, чтобы выучить украинский язык.

Я слушаю не просто музыку, но и передачи. Я просто проверяю настолько я понимаю все, что я слышу. Хочется в конце концов выучить украинский язык. Естественно я слушаю друзей своих – Джамалу и ее альбом "QIRIM". Она сотворила что-то невероятное. Она через музыку передала всю эту историю. Это красиво, настолько мудро и глубоко. Она сделала это именно тогда, когда было сложно что-то создавать во время войны и пандемии. Вижу, как она по-настоящему борется со злом через творчество", - поделилась Нино.

Концерт Нино Катамадзе/Фото Оли Сошенко

Кроме того, Катамадзе дружит с лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком и ходит на его концерты. По словам грузинской исполнительницы, именно он в свое время помог ей найти убежище в Украине, когда в ее стране шла война.

"Я очень уважаю и приклоняюсь к Славе Вакарчуку. Радуюсь, когда он приезжает в Грузию. Стараюсь всегда прийти к нему на концерт. Он всегда замечает меня и приходит туда, где я стою. Это сильно для меня – встреча двух детей разных стран, которые страдают. В 2008 году Слава мне позвонил и предложил помощь, чтобы я переехала в безопасное место в Украину", - поделилась Нино.

Напомним, ранее Нино Катамадзе прокомментировала свои выступления в стране-агрессоре России. Артистка объяснила, почему ей приходилось ездить в РФ с концертами и почему у нее не было другого выбора.

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