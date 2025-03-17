Нино Катамадзе высказалась об Украине и сделала резкое заявление о соболезнованиях украинцам

Певица из Грузии Нино Катамадзе в очередной раз мощно поддержала Украину во время войны.

Исполнительница еще с первых дней полномасштабного вторжения публично осуждает кровавые преступления РФ и поддерживает украинцев. К тому же она часто приезжает сюда к своим поклонникам и видит все своими глазами. Так что в интервью российской службы BBC знаменитость прервала слова журналистки, которая заговорила о соболезновании украинцам. По мнению Нино, в такой ситуации нужны только действия, приближающие победу. Звезда отмечает, что Украина своими героическими поступками уже давно завоевала первенство в войне.

"Не надо сочувствовать! Надо поддержать и действовать. Потому что это страна, которая воюет с целой страной. Никому не высказывает никаких претензий. Ни один украинец не скажет, что это чужая война. Все говорят, что это наша война. Мамы, папа, бабушки, ребенок – все скажут, что это война. Это страна героев. Я вижу, настолько эта страна работает для того, чтобы не только выжить, но и победить! Ибо она заслуживает, потому что она права. Они заслужили свою победу", - отметила звезда.

Нино Катамадзе

В то же время, Катамадзе подчеркнула, что Грузия не считает войну в Украине чужой. Поэтому грузины присоединяются к борьбе и тоже отдают свою жизнь за независимость.

"Это наша победа, конечно. И многие грузинские герои тоже воевали, отдали жизнь за Украину", — добавила артистка.

Напомним, недавно Нино Катамадзе предстала перед судом. В Грузии исполнительницу обвинили в нарушении правил проведения манифестаций. Джамала публично поддержала ее.

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