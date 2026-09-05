Нину Добрев позорно прогнали с красной дорожки: смущенная реакция актрисы попала на видео

Нина Добрев / © Associated Press

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Звезду сериала «Дневники вампира», канадскую актрису болгарского происхождения Нину Добрев позорно прогнали с красной дорожки Венецианского кинофестиваля.

Инцидент произошел 2 сентября, пишет Page Six. Актриса прибыла на Венецианский кинофестиваль на мировую премьеру биографического триллера «Чернила», снятого режиссером Дэнни Бойлом. Нина Добрев позировала для папарацци в роскошном платье в винтажном стиле от Armani Prive.

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Вдруг к артистке подошел мужчина в костюме, предположительно охранник. Он указал актрисе на часы и жестом попросил ее покинуть красную дорожку. Сначала Нина Добрев выдала смутную улыбку, но все же попыталась продолжить и дальше позировать для папарацци. Однако вскоре подошел и другой мужчина, который тоже попросил ее уйти, и наконец она сдалась. Нина Добрев выглядела смущенной и пыталась скрыть разочарование на лице, но напоследок помахала публике.

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В Сети уже вступились за актрису. Пользователи отметили, что им жаль знаменитость, которую таким образом пристыдили. Другие же предположили, что организаторы просто соблюдали тайминг, мол, Нина Добрев слишком долго задержалась на красной дорожке.

Напомним, на красной дорожке случаются не только курьезы, но и положительные моменты. К примеру, голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая сейчас в положении, недавно намекнула на пол третьего ребенка.

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