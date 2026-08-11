"Низкий стиль, вульгарность и жлобство": Олег Скрипка раскритиковал украинцев за их выбор

Олег Скрипка / © instagram.com/o.skrypka

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Певец Олег Скрипка подверг критике украинское общество и назвал черты украинцев, от которых, по его мнению, следует избавиться — речь идет о вульгарности, низком стиле и жлобстве.

Лидер группы «Воплі Відоплясова» высказался о культурных вкусах украинцев. Музыкант обратил внимание на качество контента, который потребляет общество. По его мнению, проблема имеет гораздо более глубокие корни. Артист связывает её с длительным колониальным влиянием России. В то же время Скрипка подчеркивает, что подобные черты не являются частью украинского культурного наследия. Наоборот, он призывает обращаться к собственным историческим и художественным традициям.

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«У украинской нации есть "грешок", приобретенный за века московской колонизации — это низкий стиль, вульгарность и жлобство. Я убежден, что это не наша природа, потому что наше наследие — творческое, духовное, фольклорное, литературное, песенное — обладает вкусом», — заявил Олег Скрипка в проекте «Візія».

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Олег Скрипка

Особое внимание артист уделил именно понятию вкуса. Он убежден, что украинская культура исторически имеет мощную эстетическую основу, однако современное общество не всегда следует этой традиции. В качестве примера музыкант привел украинскую народную песню, которую считает доказательством самобытности и высокого уровня национальной культуры.

«Украинская народная песня обладает невероятным вкусом. Современное общество не дотягивает до этого наследия именно из-за отсутствия вкуса. Вот от этого жлобства украинцам нужно избавиться», — подчеркнул музыкант.

Олег Скрипка

Скрипка также призвал украинцев более внимательно относиться к тому, какой культурный продукт они создают и поддерживают. По его убеждению, изменения должны начинаться не только на уровне государственных или культурных институтов, но и с личного выбора каждого человека.

Напомним, недавно Олег Скрипка шокировал признанием о том, почему он уехал из Парижа на пике своей карьеры.

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