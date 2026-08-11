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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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"Низкий стиль, вульгарность и жлобство": Олег Скрипка раскритиковал украинцев за их выбор

Певец назвал «грешок» украинцев и призвал избавиться от него.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Олег Скрипка

Олег Скрипка / © instagram.com/o.skrypka

Певец Олег Скрипка подверг критике украинское общество и назвал черты украинцев, от которых, по его мнению, следует избавиться — речь идет о вульгарности, низком стиле и жлобстве.

Лидер группы «Воплі Відоплясова» высказался о культурных вкусах украинцев. Музыкант обратил внимание на качество контента, который потребляет общество. По его мнению, проблема имеет гораздо более глубокие корни. Артист связывает её с длительным колониальным влиянием России. В то же время Скрипка подчеркивает, что подобные черты не являются частью украинского культурного наследия. Наоборот, он призывает обращаться к собственным историческим и художественным традициям.

«У украинской нации есть "грешок", приобретенный за века московской колонизации — это низкий стиль, вульгарность и жлобство. Я убежден, что это не наша природа, потому что наше наследие — творческое, духовное, фольклорное, литературное, песенное — обладает вкусом», — заявил Олег Скрипка в проекте «Візія».

Олег Скрипка

Олег Скрипка

Особое внимание артист уделил именно понятию вкуса. Он убежден, что украинская культура исторически имеет мощную эстетическую основу, однако современное общество не всегда следует этой традиции. В качестве примера музыкант привел украинскую народную песню, которую считает доказательством самобытности и высокого уровня национальной культуры.

«Украинская народная песня обладает невероятным вкусом. Современное общество не дотягивает до этого наследия именно из-за отсутствия вкуса. Вот от этого жлобства украинцам нужно избавиться», — подчеркнул музыкант.

Олег Скрипка

Олег Скрипка

Скрипка также призвал украинцев более внимательно относиться к тому, какой культурный продукт они создают и поддерживают. По его убеждению, изменения должны начинаться не только на уровне государственных или культурных институтов, но и с личного выбора каждого человека.

Напомним, недавно Олег Скрипка шокировал признанием о том, почему он уехал из Парижа на пике своей карьеры.

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