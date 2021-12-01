YouTube назвал самые популярные видео среди украинцев в 2021 году

Больше всего просмотров собрал клип Светланы Лободы.
Видеохостинг YouTube обнародовал ежегодный рейтинг самых популярных видео среди украинцев.
Так, больше всего люди смотрели развлекательный контент, сериалы, телевизионные шоу и интервью с известными людьми. Наибольший интерес у украинцев вызвало видео расследование Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".
Что касается музыкальных видео, то в этом году количество российских артистов, которых слушали украинцы, значительно уменьшилось. Топ самых популярных музыкальных видео возглавила певица Светлана Лобода и ее клип на песню "Родной". Также зрителям в Украине понравился хит от румынской певицы Minelli Rampampam, новые песни от NK и Тины Кароль, дуэт Макса Барских и Zivert, а также трек от Wellboy "Гуси".
Топ-10 самых популярных музыкальных видео 2021 года в Украине:
LOBODA – Родной
Султан Лагучев - Горький вкус
Minelli - Rampampam
MORGENSHTERN — ДУЛО
NK | Настя Каменских — Красное вино
Тина Кароль — Скандал
Max Barskih & Zivert — Bestseller
Artik & Asti — Истеричка
Супер Жорик – Чао! Чао!
Wellboy – Гуси
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