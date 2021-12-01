YouTube назвал самые популярные видео среди украинцев в 2021 году

Больше всего просмотров собрал клип Светланы Лободы.

Видеохостинг YouTube обнародовал ежегодный рейтинг самых популярных видео среди украинцев.

Так, больше всего люди смотрели развлекательный контент, сериалы, телевизионные шоу и интервью с известными людьми. Наибольший интерес у украинцев вызвало видео расследование Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

Что касается музыкальных видео, то в этом году количество российских артистов, которых слушали украинцы, значительно уменьшилось. Топ самых популярных музыкальных видео возглавила певица Светлана Лобода и ее клип на песню "Родной". Также зрителям в Украине понравился хит от румынской певицы Minelli Rampampam, новые песни от NK и Тины Кароль, дуэт Макса Барских и Zivert, а также трек от Wellboy "Гуси".

Топ-10 самых популярных музыкальных видео 2021 года в Украине:

LOBODA – Родной

Султан Лагучев - Горький вкус

Minelli - Rampampam

MORGENSHTERN — ДУЛО

NK | Настя Каменских — Красное вино

Тина Кароль — Скандал

Max Barskih & Zivert — Bestseller

Artik & Asti — Истеричка

Супер Жорик – Чао! Чао!

Wellboy – Гуси

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