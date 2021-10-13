No Bra Day: Астафьева, Каминская, Огневич и другие звезды, которые часто не носят бюстгальтеры

13 октября весь мир празднует Всемирный день без бюстгальтера.
13 октября весь мир отмечает No Bra Day — Международный день без бюстгальтера.
Праздник, который начали в 2011 году, может показаться довольно забавным. Впрочем, на самом деле, он имеет важную миссию, поскольку, призван обратить внимание на страшную болезнь — рак молочной железы. Символ кампании — розовая лента.
Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об украинских звездах, которые часто не носят лифы, и их фото.
Злата Огневич
Alyosha
Тина Кароль
Анна Кошмал
Анастасия Приходько
Настя Каменских
Миша Романова
Даша Астафьева
Слава Каминская
Снежана Бабкина
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