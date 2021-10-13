No Bra Day: Астафьева, Каминская, Огневич и другие звезды, которые часто не носят бюстгальтеры

No Bra Day: Астафьева, Каминская, Огневич и другие звезды, которые часто не носят бюстгальтеры

13 октября весь мир празднует Всемирный день без бюстгальтера.

13 октября весь мир отмечает No Bra Day — Международный день без бюстгальтера.

Праздник, который начали в 2011 году, может показаться довольно забавным. Впрочем, на самом деле, он имеет важную миссию, поскольку, призван обратить внимание на страшную болезнь — рак молочной железы. Символ кампании — розовая лента.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку об украинских звездах, которые часто не носят лифы, и их фото.

Злата Огневич

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Alyosha

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Тина Кароль

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Анна Кошмал

Анна Кошмал / instagram.com/smorkovkina

Анастасия Приходько

Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Настя Каменских

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Миша Романова

Миша Романова / instagram.com/misharomanova

Даша Астафьева

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Слава Каминская

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Снежана Бабкина

Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina

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