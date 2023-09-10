Ночная атака дронов по Киеву: реакция Сумской, Дантеса, Соловий и других звезд на циничный удар россиян

Ночью 10 сентября российские оккупанты снова нанесли циничный удар по Киевщине. Враг атаковал украинские территории беспилотниками "Shahed-136/131".

На очередной террористический акт россиян отреагировали звезды украинского шоу-бизнеса в своих соцсетях. Ольга Сумская, Владимир Дантес, Кристина Соловий и другие знаменитости обратились к украинцам и поблагодарили наших сил ПВО.

Владимир Дантес

Певец записал видеообращение после громкой ночи в Киеве. Он отметил, что, несмотря на атаки врага, украинцы все равно продолжают держаться и жить дальше.

"Сегодня нам ночью не давали спать наши "классные" соседи. Но ничего, солнышко получилось, мы проснулись и продолжаем жить дальше. Жизнь продолжается всем назло", — сказал певец.

Ольга Сумская

Актриса показала ужасные последствия удара по Киеву и поблагодарила наших защитников неба за то, что они уничтожили 26 БпЛА из 33.

"Спасибо ПВО", — написала Сумская.

Ирина Монатик

Свою благодарность нашим бойцам Воздушных сил также выразила супруга певца Дмитрия Монатика. Она опубликовала кадры сбивания одного из беспилотников.

"Слава ПВО", — подписала фото Ирина.

Кристина Соловий

Шокирующими кадрами избиения вражеских беспилотников также поделилась певица Кристина Соловий. Она призвала украинцев беречь себя и не пренебрегать сигналами тревоги.

"Берегите себя и не игнорируйте тревогу! Враг снова атакует ночью, чтобы лишить нас сна и покоя", — написала исполнительница.

Рамина Эсхакзай

Соблюдать правила безопасности также призвала Рамина. Журналистка показала, как спит на паркинге во время атаки россиян.

"Я вот лежу на паркинге и всегда спускаюсь в укрытие. Это важно! Нам нужно беречь свою жизнь и если есть угроза лучше спрятаться между стенами, на паркинге, в укрытии. Пусть лучше мы не выспимся, но останемся живы!", — обратилась к фанов Рамина.

Анатолий Анатолич

Во время обстрела Киева изрядно испугались дети ведущего. Анатолич рассказал, что во время, когда РФ наносили удары по столице, он пытался уберечь жизнь шестерых детей — своих дочерей и сына, а также их друзей.

"Ночь. У меня дома шестеро детей. Трое моих и трое девушек моих друзей, которые остались на девичью вечеринку (K-Pop, мороженое и тд. Ну вы знаете как оно). Я ночью на связи с родителями. Все ли хорошо? Слышно ли у вас ППО? Спустились ли на первый этаж. Да. Все хорошо. ПВО достойно отстояли еще одну атаку. Слава ВСУ. Но в чем же виноваты наши дети, что их детство под тревогами и ночными пробуждениями? Мы должны делать все, чтобы детство существовало. Это одна из главных задач всех родителей. И да, дети все равно хотят быть здесь. Дома. Несмотря ни на что. Верю, что сейчас растет сильная, мощная, современная Украина. Да, с ночными пробуждениями от тревог, но они наше счастливое будущее", - написал ведущий.

Как известно, ночью 10 сентября российская армия запустила по Украине 33 БПЛА типа "Shahed". Воздушным силам удалось ликвидировать 26 вражеских объектов. К счастью, пострадавших и погибших нет. По информации КМВА, разрушения получили здания и автомобили.

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