Ночная атака на Киев дронами: Тарабарова прикрывала собой детей, а сын Саливанчук в больнице

В ночь на 28 мая российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине дронами.

Главной целью страны-агрессора России – был Киев. По столице Украины было выпущено больше всего иранских дронов, а именно более 40 беспилотников.

Украинские знаменитости отреагировали на очередной циничный обстрел Россией мирных украинских городов и поселков. Звезды делились, как переживали тяжелую ночь, а также писали все, что думают о враждебных действиях страны-агрессора России.

Григорий Решетник

Ведущий поделился, что эту ночь он с женой и тремя сыновьями провел в укрытии. Шоумен отметил, что массированным обстрелом украинцев не сломать, ведь за больше, чем год полномасштабной войны они поняли, кто такая на самом деле Россия.

Григорий Решетник с женой и детьми / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

"Сначала думали не спускаться — перенесли сонных детей в коридор, а потом решили, что лучше пойти в укрытие — так спокойнее для нас и тише для ребят... Берегите себя, близких и родных. Но соблюдайте правила безопасности. Украинцев не запугать и не сломать, мы уже столько всего прошли и выдержали, что точно знаем – мы победим", – написал Решетник.

Анастасия Приходько

Исполнительница поделилась, что ночь на 28 мая была тяжелой. Но, к счастью, силы ПВО сбили вражеские воздушные цели.

"Отбой! Слава ПВО! Эта ночь была очень тяжелая", — отметила певица.

Анастасия Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Светлана Тарабарова

Певица рассказала, что ночью очень испугалась. Тарабарова закрывала собой ребенка, ведь взрывы были очень сильными. Однако после таких циничных обстрелов артистке хочется еще более упорно помогать ВСУ, чтобы выгнать российских оккупантов из украинских земель.

Реакция Светланы Тарабаровой на обстрел Киева / Фото: instagram.com/tarabarova

"Когда благодаришь судьбу, Бога и ВСУ, что проснулись все целыми. Сегодня было очень сложно. Как передать состояние, когда ты от страха закрываешь ребенка своим телом. Никак. Злость уже не просыпается даже, она не засыпает. Будем работать еще больше. Держитесь ", – написала певица.

Реакция Светланы Тарабаровой на обстрел Киева / Фото: instagram.com/tarabarova

Мила Сивацкая

Актриса во время воздушной тревоги находилась в укрытии. По словам артистки, это так российские оккупанты поздравили киевлян с Днем города.

Милая Сивацкая в укрытии / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

"Это, наверное, нас с праздником города поздравляют", – возмутилась Мила.

Реакция Милы Сивацкой на обстрел Киева / Фото: instagram.com/mila_sivatskaya

Анна Кошмал

Актриса всю ночь не спала, ведь в Киеве раздавались мощные взрывы. На утро Анна поблагодарила украинских защитников, которые мужественно защищают Украину от российских ударов.

"Силы обороны, спасибо за защиту каждый день и ночь", — написала Анна.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Андре Тан

Дизайнер в своем фотоблоге в очередной раз напомнил, что Россия – террористическая страна.

"Киев, обнимаю, любимый город! Эти ночные ужасы…", — возмутился Тан.

Реакция Андре Тан на обстрел Киева / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Владимир Дантес

Певец был дома со своей девушкой Дашей Кацуриной и ее сыном. По словам шоумена, они не на шутку испугались этой ночью.

"Ночь. Даша, Иван (1,9 лет) и я. Четвертый час взрывов. Я "обосрался", потому что впервые малые рядом во время взрывов. Иван обосран, потому что может себе позволить такое поведение, спит. Даша, судя по всему, нас будет мыть. С Днем Киева", — поделился Дантес.

Реакция Владимира Дантеса на обстрел Киева / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Анна Саливанчук

Актриса эмоционально отреагировала на ночной обстрел. По словам Анны, российские оккупанты не дают покоя уже 14 ночь мая. Особенно Саливанчук было тяжело, ведь ее младший сын Никита находился в больнице, а не рядом с ней.

Реакция Анны Саливанчук на обстрел Киева / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

"Четырнадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Сегодня враг решил "поздравить" киевлян с Днем Киева с помощью своих смертоносных беспилотников. Мой Никита в больнице. Они всю ночь провели в укрытии. С*ки, ненавижу. Слава ВСУ!" – эмоционально написала Анна.

Реакция Анны Саливанчук на обстрел Киева / Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

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