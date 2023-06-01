Ночная ракетная атака на Киев: реакция Осадчей, Мишиной и других звезд на обстрел в День защиты детей

Украинские знаменитости, в частности ведущая Екатерина Осадчая, актриса Ксения Мишина и другие, отреагировали на ночную ракетную атаку на Киев, которую Россия осуществила в День защиты детей.

Российские оккупанты в ночь на 1 июня выпустили по Киеву баллистические ракеты. ПВО сбила вражеские воздушные цели. Впрочем, осколки российской ракеты упали на поликлинику, расположенную в Деснянском районе столицы. К сожалению, есть пострадавшие и жертвы, а среди них – ребенок.

Редакции сайта ТСН.ua собрали реакцию украинских знаменитостей на очередной террористический акт России против Украины.

Маша Ефросинина

По словам ведущей, у нее на глазах просто наворачиваются слезы. Особенно больно, что в День защиты детей от рук оккупантов погиб ребенок. Ефросинина добавила, что российские военные получат на поле боя то, на что заслужил.

"Дети... В День защиты детей... Я желаю, чтобы каждая слеза каждого украинца за 15 месяцев превратилась в попадание в цель нашими ВСУ", — написала Маша.

Реакция Маши Ефросининой на обстрел Киева / Фото: Фото из социальных сетей

Екатерина Осадчая

"Я не знаю, существует ли еще в мире справедливость, если дети погибают из-за одного взбешенного деда… Сегодня в мире отмечают День защиты детей… Ночью от попадания осколков ракеты погибли дети… Мы не можем надежно защитить своих детей, ведь война безжалостна и не выбирает Страшная статистика — за 16 месяцев полномасштабной войны погибли 484 ребенка. Я не знаю, каких слов подбирать для утешения родителей, ведь таких слов не существует. Я не знаю, как выразить свою боль и сожаление, ведь таких слов не существует. Маленькие ангелочки, наверное, этот мир вас не заслужил…", — написала ведущая.

Екатерина Осадчая с сыновьями / Фото: instagram.com/kosadcha

Оля Фреймут

Ведущая сделала пост на английском языке, чтобы привлечь внимание мира к трагедиям, которые происходят в Украине из-за действий России.

"Ежедневно россияне атакуют Киев. Три человека, среди них дети, погибли в результате обстрела российской ракетой детской клиники этой ночью", — написала Фреймут.

Реакция Оли Фреймут на обстрел Киева / Фото: Фото из социальных сетей

Эктор Хименес-Браво

Повар показал последствия ночной атаки на Киев. Эктор также выразил соболезнования родным и близким погибших.

"С первым днем лета… Убили ребенка… Мои соболезнования родным и погибшим этой ночью…", — написал повар.

Ксения Мишина

Актриса напомнила, что Россия – это террористическая страна.

"В День защиты детей… Они продолжают убивать детей", — написала актриса.

Реакция Ксении Мишиной на обстрел Киева / Фото: Фото из социальных сетей

Никита Добрынин

Ведущий возмутился, что оккупанты в очередной раз обстреливают Украину. Особенно это цинично, ведь атаку они осуществили в День защиты детей, и от рук захватчиков погиб ребенок.

"Первый день лета, День защиты детей… А оккупанты совершают очередное нападение на столицу и снова убивают! Убивают украинских детей… Этой ночью три человека погибли, еще до десятка получили ранения. Среди погибших – дети…", — написал ведущий.

Реакция Никиты Добрынина на обстрел Киева / Фото: Фото из социальных сетей

Илона Гвоздева

Танцовщица показала, как с дочерью пряталась от российских ракет. Илона возмутилась, что детям приходится становиться свидетелями войны.

"День защиты детей… Украинские дети его встретили в подвале…", – написала хореограф.

Реакция Илоны Гвоздевой на обстрел Киева / Фото: Фото из социальных сетей

Лилия Ребрик

Ведущая подчеркнула, что российские оккупанты наносят обстрелы поздно ночью, когда уже все спят, и это особенно цинично.

"Ночью... В день защиты детей...Россияне убивают детей...", — отметила ведущая.

Реакция Лилии Ребрик на обстрел Киева / Фото: Фото из социальных сетей

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