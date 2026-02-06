Номер Jerry Heil на нацотборе "Евровидения-2026" создал хореограф мировой звезды: что известно

Jerry Heil / © instagram.com/jerry.heil

Финалистка национального отбора на "Евровидение-2026" Jerry Heil раскрыла детали подготовки своего номера, который зрители увидят в финале конкурса.

По словам певицы, над постановкой будет работать французский хореограф, режиссер и цирковой артист Йоан Буржуа, известный сотрудничеством с певцом Гарри Стайлсом и постановкой его выступления на церемонии вручения премии Грэмми в 2023 году.

Буржуа также работал над хореографией клипа Стайлса на песню As It Was, режиссером которого была украинка Таню Муиньо. Кстати, именно благодаря Муиньо Jerry Heil познакомилась с французским постановщиком во время подготовки к «Евровидению-2024». На этапе подготовки к нацотбору финалистка решила все подробности будущего номера не раскрывать.

«Хочется поразить номером. Мы обратились к очень крутому режиссеру из Франции, с которым я мечтала сотрудничать давно. Мы как-то списались, и я даже помню день и место. Йоан сказал, что хотел бы что-то для меня создать. Я мечтала о такой возможности, потому что знала, что это будет впечатляюще. Когда прислала ему песню, он просто сказал: „я вижу“. Европу это может поразить», — поделилась Jerry Heil в интервью Рамине.

Уже готовый перформанс можно будет увидеть совсем скоро — в субботу 7 февраля. На сцене Jerry Heil выступит под номером девять с песней CATHARTICUS.

Напомним, организаторы обещают яркое шоу в финале нацотбора на «Евровидение-2026» и готовят для зрителей немало сюрпризов. Уже известно, что на сцену впервые за многие годы проведения конкурса выйдет иностранный гость.