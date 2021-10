Номер с паралимпийцами и спасенные Зарицкая и Харлан: каким был шестой эфир "Танцев со звездами"

В результате, на этой неделе лидером стала пара Артур Логай и Анна Карелина.

На канале "1+1" состоялся шестой прямой эфир обновленного пятого сезона шоу "Танцы со звездами".

Сегодняшний выпуск был посвящен кумирам — людям, которые вдохновляют и поддерживают звездных участников. Шоу началось с зрелищного номера сына легендарного судьи шоу Григория Чапкиса — Грега и внучки маэстро Виттории.

Традиционно, прямой эфир вели Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук, на звездном балконе на этой неделе встречала телеведущая, блогерша Маша Ефросинина, а судьей-джокером стала фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Первыми из участников вышли на паркет певец Дмитрий Каднай и Алина Ли. Они исполнили зажигательный бродвейский джаз. Также, артист признался, что его кумир — мама, которая в этом эфире посетила шоу. В результате, и зрители, и судьи были приятно удивлены выступлением. За номер пара получила 34 балла.

Эффектным пасодоблем удивили артистка Джамала с партнером Антоном Нестерко. Так, Макс Чмерковский поставил паре 8 баллов и заявил, что это был лучший танец пары. В общем, судьи оценили выступление в 31 балл.

Растрогали номером звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай и его партнерша Анна Карелина. Пара исполнила чувственный контемп, который знаменитость посвятил своим кумирам — дедушке и бабушке, любовь которых длится 51 год. Более того, родные люди знаменитости спели во время номера внука песню Сергея Бабкина "Забери". Оценки пары — 37.

Не оставила равнодушными своим соблазнительным танцем солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. Исполнительница вместе со своим партнером Юрием Мешковым показала страстное ча-ча-ча, но получила наименьшую сумму баллов — 27.

Далее вышли на паркет Lida Lee с Алексеем Базелой. Они восхитили пасодоблем. Также артистка рассказала о своем кумире. Им оказался, не Дмитрий Монатик, а Тина Кароль. Именно ее песню она одной из первой спела. Поэтому пара выступила под хит Кароль "Выше облаков". Оценки пары — 34 балла.

Олимпийский призер Станислав Горуна и его партнерша Даниэла Преап посвятили свой венский вальс легендарным украинским паралимпийцам. По итогам Паралимпиады Украина заняла шестое место в мире, получив 98 наград. Во время выступления спортсмены появились на паркете и растрогали зрителей до слез. А пара за танец получила 33 балла — больше всего за все эфиры.

Своим выступлением на паркете также запомнилась пара фехтовальщицы Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара. Они станцевали фристайл под живое исполнение The Hardkiss — "Сестра". Судьи оценили выступление в 33 балла.

Украинский актер Константин Войтенко в вечер кумиров посвятил свой танец легенде Григорию Чапкису. Более того, фристайл поставил сын звезды — Грег. Когда хореограф узнал, что пара посвящает танец его отцу — специально прилетел из Америки. В результате, пара получила 34 балла.

Следующей покоряла судей пара Евгении Власовой и Макса Леонова. Они исполнили чувственный венский вальс под хит кумира звезды Селин Дион — All by myself. Также артистка в слезах призналась, о чем больше всего жалеет в своей карьере. Одна вещь, которую она не успела еще сделать — устроить большой концертный тур. Пара получила 32 балла.

Закрыла эфир пара MELOVIN и Лиза Русина. Артист и его партнерша исполнили модерн. В этом эфире эпатажный певец отказался от ярких костюмов и грима. В результате танец оценили в 31 балл.

По итогам шестого эфира в четверку лидеров вошли следующие пары:

Артур Логай и Анна Карелина — 37 баллов

и — 37 баллов Дмитрий Каднай и Алина Ли — 34 балла

и — 34 балла Lida Lee и Алексей Базэла — 34 балла

и — 34 балла Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук — 34 балла

Последней в турнирной таблице с 29 баллами оказалась пара Александра Зарицкая и Юрий Мешков.

На этой неделе шоу должны были покинуть сразу две пары. Так, больше не выйдут на паркет Lida Lee и Алексей Базэла. Вместе с ними в зону риска попали Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Решить, кто же должен уйти из проекта, доверили судьям. Так, они устроили голосование. Голоса разделились поровну, поэтому судьи пообщались между собой и решили оставить в шоу и певицу, и фехтовальщицу.

Напомним, что следующий прямой эфир "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 17 октября, в 21:00 на канале 1+1.

