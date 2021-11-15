Номера участников с судьями и примирение Войтенко с женой: каким был 11 эфир "Танцев со звездами"

Номера участников с судьями и примирение Войтенко с женой: каким был 11 эфир "Танцев со звездами"

В проекте осталось три пары.

На канале "1+1" состоялся одиннадцатый прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

В это воскресенье участники танцевали под любимые хиты артиста MONATIK. На этой неделе звезды подготовили сразу два танца: один из них они исполнили с судьями проекта, а второй танец – впервые в истории шоу выбирали зрители.

Эфир начался с номера-открытия. Артист Дмитрий Монатик вместе со своим балетом исполнил песню JOMO. Также в номере-открытии приняли участие участники шоу и судьи.

Прямой эфир вели Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук, а на звездном балконе на этой неделе встречали пары блогерша и телеведущая Маша Ефросинина и певец Владимир Дантес.

Оценивала выступления участников: Макс Чмерковский, Екатерина Кухар, Влад Яма и Дмитрий Монатик.

Первыми из участников вышли на паркет певец Дмитрий Каднай и Алина Ли. Влад Яма вместе с ними станцевал танго под песню Vitamin D. Судьи поставили им 29.

Второй танец, который должен был танцевать Каднай, выбирали зрители. Артист вместе со своей партнершей готовил сальсу и вог. Впрочем, зрители пожелали, чтобы звезда исполнил на паркете вог. Артист танцевал под песню "Выходной". За свое второе выступление он получил от судей 38 баллов.

А вот звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай вышел на паркет вместе с балериной, Екатериной Кухар. Они исполнили на паркете зажигательную сальсу под песню "Каждый раз". Судьи оценили выступление в 29 баллов.

Кстати, Екатерина Кухар вышла на паркет в необычном для нее образе. Звезда танцевала в секси-платье.

Также актер готовил пасодобль и ча-ча-ча. В результате Артур вместе с Анной Карелиной станцевал на паркете пасодобль под песню "То, вот чего безума". За выступление Логай получил максимальные 40 баллов.

Также наконец-то выступили на паркете спортсменка Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар. Компанию им составил Макс Чмерковский. Вместе они исполнили страстное танго под песню "Сильно". Танец оценили в 28 баллов.

Также Ольга готовила джайв и квикстеп. Зрители проголосовали за джайв. Ольга и Дмитрий исполнили свой второй танец под песню Love It Ритм. Оценки пара – 38.

Актер Константин Войтенко вместе со своей партнершей Роксоляной Маланчук станцевали хип-хоп вместе с приглашенным судьей – Дмитрий Монатиком. Они зажигали паркет под песню "Кружит". Судьи поставили им максимальное количество баллов – 30.

Кстати, знаменитость сообщил, что наконец-то помирился со своей женой — Валентиной. Однако больше он не будет делиться подробностями личной жизни.

Также артист готовил румбу и танго. Зрители проголосовали за румбу. Константин и Роксоляна зажигали паркет под песню "Мокрая". В общем, за номер пара получила 39 баллов.

Перед шоу результатов зажгла зал своим номером певица Надя Дорофеева. Кстати, в конце выступления артистку порадовал ее муж Владимир Дантес, он подарил ей букет цветов.

По итогам одиннадцатого эфира лидировала пара Артур Логай и Анна Карелина – 69 баллов. Последними в турнирной таблице с 66 баллами оказались Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар.

"Танцы со звездами" / instagram.com/tanci1plus1

На этой неделе не удалось доказать зрителям, что они достойны победы – Дмитрию Каднаю и Алине Ли.

Напомним, что полуфинал "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 21 ноября, в 21:00 на канале 1+1.

Смотрите полные выпуски "Танцев со звездами" на 1+1 video.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку