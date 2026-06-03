Номинант на "Оскар" Жак Одиар внезапно приехал в Украину: что больше всего поразило знаменитого режиссера

Жак Одиар

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Французский кинорежиссер, пятикратный номинант на премию «Оскар» Жак Одиар неожиданно прибыл в Украину в составе французской культурной делегации.

Во время визита автор ленты «Эмилия Перес» посетил Киев и Бучу, где увидел последствия российских обстрелов и познакомился с украинским культурным наследием. О визите режиссера сообщили на Facebook-страницах Французского института в Украине и Довженко-Центра. За два дня пребывания делегация побывала в Буче, на столичной Лукьяновке, которая значительно пострадала в результате российской атаки, а также посетила ряд культурных учреждений.

Среди локаций, которые увидел Одиар, были Софийский собор, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко и Довженко-Центр. Также режиссер встретился с исполняющей обязанности министра культуры Татьяной Бережной и украинскими деятелями культуры.

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Французская культурная делегация в Киеве

Особое внимание Одиар уделил Довженко-Центру, где пообщался с украинскими кинематографистами о будущем национального кинонаследия, архивном деле и вызовах, которые встали перед культурными институтами во время войны. Режиссеру также показали выставку, посвященную украинскому поэтическому кино, и музейные фонды с уникальной коллекцией кинокамер.

В Довженко-Центре рассказали, что французский режиссер увлекся экспонатами настолько, что едва не задержал дальнейший график делегации. На память ему подарили символический патч с фразой «Завтра весна» из культовой ленты «Тени забытых предков».

Жак Одиар

Отметим, что Жак Одиар является одним из самых титулованных современных французских режиссеров. Он 13 раз становился лауреатом премии «Сезар» и пять раз номинировался на «Оскар». Наибольшее международное признание ему принесли фильмы «Пророк» и «Эмилия Перес». Кроме того, одну из статуэток Американской киноакадемии режиссер получил как соавтор песни El Mal к ленте «Эмилия Перес».

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