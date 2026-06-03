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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Номинант на "Оскар" Жак Одиар внезапно приехал в Украину: что больше всего поразило знаменитого режиссера

Французский режиссер посетил Киев, Бучу и пообщался с украинскими художниками.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Жак Одиар

Жак Одиар

Французский кинорежиссер, пятикратный номинант на премию «Оскар» Жак Одиар неожиданно прибыл в Украину в составе французской культурной делегации.

Во время визита автор ленты «Эмилия Перес» посетил Киев и Бучу, где увидел последствия российских обстрелов и познакомился с украинским культурным наследием. О визите режиссера сообщили на Facebook-страницах Французского института в Украине и Довженко-Центра. За два дня пребывания делегация побывала в Буче, на столичной Лукьяновке, которая значительно пострадала в результате российской атаки, а также посетила ряд культурных учреждений.

Среди локаций, которые увидел Одиар, были Софийский собор, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко и Довженко-Центр. Также режиссер встретился с исполняющей обязанности министра культуры Татьяной Бережной и украинскими деятелями культуры.

Французская культурная делегация в Киеве

Французская культурная делегация в Киеве

Особое внимание Одиар уделил Довженко-Центру, где пообщался с украинскими кинематографистами о будущем национального кинонаследия, архивном деле и вызовах, которые встали перед культурными институтами во время войны. Режиссеру также показали выставку, посвященную украинскому поэтическому кино, и музейные фонды с уникальной коллекцией кинокамер.

В Довженко-Центре рассказали, что французский режиссер увлекся экспонатами настолько, что едва не задержал дальнейший график делегации. На память ему подарили символический патч с фразой «Завтра весна» из культовой ленты «Тени забытых предков».

Жак Одиар

Жак Одиар

Отметим, что Жак Одиар является одним из самых титулованных современных французских режиссеров. Он 13 раз становился лауреатом премии «Сезар» и пять раз номинировался на «Оскар». Наибольшее международное признание ему принесли фильмы «Пророк» и «Эмилия Перес». Кроме того, одну из статуэток Американской киноакадемии режиссер получил как соавтор песни El Mal к ленте «Эмилия Перес».

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Дата публикации
Количество просмотров
71
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