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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Норвежский блогер станцевал под песню Jerry Heil на границе с РФ и разозлил россиян

Кетил Крогстад исполнил танец под украинский хит и объяснил, почему мир не должен оставлять Украину наедине с войной.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Кетил Крогстад

Кетил Крогстад / © Скриншот

Норвежский блогер Кетил Крогстад поддержал Украину необычным перформансом на границе с Россией. Он станцевал под песню Jerry Heil и оставил мощное послание, которое вызвало бурную реакцию в Сети.

Видео инфлюенсер опубликовал в Threads. Для своего танца он выбрал композицию украинской певицы Jerry Heil «Додай гучності (12 points)». Ролик быстро привлек внимание пользователей и за сутки собрал более 10 тысяч лайков. Таким образом Крогстад решил напомнить о поддержке, которую Украина получает от международных партнеров. В то же время блогер провел параллель между музыкальным перформансом и попытками России изолировать нашу страну от союзников. Свою позицию он четко сформулировал в подписи к видео.

«Россия призвала мир покинуть Киев. Посол Норвегии и другие заявили: „Мы остаемся“. Даже несмотря на то, что падали бомбы. Они остаются. Мы танцуем. Мы включаем музыку погромче. 12 баллов Украине с норвежско-российской границы. Вы не одни», — написал Кетил Крогстад.

Кетил Крогстад

Кетил Крогстад

Публикация быстро нашла отклик среди украинцев. Пользователи благодарили норвежца за солидарность и восхищались его танцевальными способностями. Однако не все отнеслись к видео благосклонно: пост привлек внимание и россиян, которые начали оставлять под ним агрессивные комментарии и личные оскорбления в адрес блогера.

  • «Ну, этот под*рский танец в заднице мира, конечно же, поможет „окраине“».

  • «Какой же идиот. Работайте, братья».

  • «Ах**нная поддержка Украины».

  • «Боже мой. Мне противно на это смотреть», — возмущались российские пользователи.

Несмотря на волну негатива, Крогстад своим видео привлек внимание к Украине и напомнил о важности международной поддержки. А выбор песни Jerry Heil стал символическим продолжением его главного послания — украинцы не остались один на один с войной.

Напомним, недавно Джордж Клуни сделал болезненное признание о смерти сына Синди Кроуфорд.

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