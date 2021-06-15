Новая актриса "Крепостной" рассказала о хейте от фанатов сериала: "Получаю пожелания смерти"

Соня Присс поделилась, что получает кучу гневных сообщений от пользователей.

Российская актриса Соня Присс, которая стала сыграет главную героиню в третьем сезоне сериала "Крепостная", призналась, что замена актерского состава возмутила некоторых фанов сериала.

Более того, зрители начали писать угрозы ей в Сети. Об этом 25-летняя девушка рассказала в своих Instagram-stories.

"Я с благодарностью приму конструктивную критику после выхода нового сезона на экраны. Это будет честно. Но даже задолго до премьеры я получаю ежедневные проклятие и пожелания смерти в директ (помимо просто негативных комментариев). Мне это никак не помогает и не мешает, потому что это просто ко мне не относится. У Сети все очень смелые ", — написала Соня.

instagram.com/sonyapriss

Актриса добавила, что люди даже создают специальные сообщества для обсуждения ее. Соне обидно, что кто-то тратит свое время "на безосновательный хейт".

Напомним, недавно Илона Гвоздева в бикини эротично выгнулась на яхте и ответила на хейт по поводу размера ее груди. Звезду критикуют за "маленький бюст".

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