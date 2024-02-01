Новая девушка экс-мужа Ани Лорак похвасталась их парными татуировками в пикантном месте

Новая девушка экс-мужа Ани Лорак – турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу – впервые призналась, что они набили парные татуировки.

К слову, Анастасия пообщалась со своими подписчиками в Instagram. Конечно, это не обошел вниманием Мурат. Он признался Анастасии в любви и отметил, что его чувства не угаснут до конца жизни. Также бизнесмен поинтересовался, обещает ли ему избранница отвечать такой же взаимностью.

Анастасия ответила согласием, а также рассекретила, что, оказывается, они увековечили их чувства. Парочка набила парные любовные тату с надписью на английском языке "forever yours", что переводится как "навсегда твой/твоя". Более того, они выбрали для татуировки пикантное место – под грудью у сердца.

Новая девушка Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Кстати, подписчики же поинтересовались, не ревнует ли Анастасия Мурата к его бывшей жене Лилии, с которой он развелся незадолго до их знакомства. Модель отметила, что уверена в себе и любимом. Так что она не ревнует Мурата вообще ни к кому.

"Смешно! Я не ревную Мурата. Мне хватает уверенности в себе и своему мужчине, а его отношение ко мне не дает никаких сомнений", — прокомментировала избранница бизнесмена.

Новая девушка Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Напомним, ранее девушка Мурата призналась, общалась ли с его второй женой Лилией. Также она ответила, чем зарабатывает себе на жизнь.

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