Новая девушка экс-мужа Ани Лорак показала свою патологию и ответила на хейт, что крутит роман с женатым

Мурат больше не скрывает отношений с новой избранницей.

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу перестал скрывать свой новый роман.

Как мы писали ранее бизнесмен, который до сих пор не прокомментировал развод со второй женой, активно делится романтическим контентом с моделью и ведущей Анастасией.

Новая девушка Мурата / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

О девушке известно, что она родом из Украины, у нее сын Стас от предыдущих отношений. Их, кстати, модель прекратила из-за физического насилия, которое ей причинял бывший.

Новая девушка экс-мужа Ани Лорак с сыном / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Примерно год назад на канале Fashion TV Анастасия вела модное шоу. Девушка любит смелые фотосессии, красивую жизнь.

Новая девушка экс-мужа Ани Лорак / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Новая девушка экс-мужа Ани Лорак / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Также новая любимая Мурата не скрывает, что у нее есть врожденная патология – гетерохромия. У девушки разный цвет глаз.

Новая девушка Мурата / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Анастасия и Мурат вместе отдыхают в Дубае, где бизнесмен уже успел познакомить новую девушку со своей дочерью от Ани Лорак Софией. Пара наслаждается обществом друг друга, готовит вместе.

Новая девушка Мурата показала, как готовит с ним и его дочерью / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

А всем хейтерам, посрамившим Настю за то, что она якобы крутит роман с женатым Налкакиоглу, она ответила: "Идем в счастливое будущее, пока вы плюетесь ядом в спину".

Новая девушка Мурата / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Напомним, на днях экс-муж Ани Лорак Мурат Налкакиоглу рассекретил, что у него новые отношения. Он показал романтические кадры с избранницей и даже сделал с ней парные татуировки. Впрочем, бизнесмен до сих пор молчит о том, что произошло в его втором браке с Лилией Реус и развелись ли они официально.

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