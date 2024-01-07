Новая девушка экс-мужа Ани Лорак показала свою патологию и ответила на хейт, что крутит роман с женатым

Мурат больше не скрывает отношений с новой избранницей.
Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу перестал скрывать свой новый роман.
Как мы писали ранее бизнесмен, который до сих пор не прокомментировал развод со второй женой, активно делится романтическим контентом с моделью и ведущей Анастасией.
О девушке известно, что она родом из Украины, у нее сын Стас от предыдущих отношений. Их, кстати, модель прекратила из-за физического насилия, которое ей причинял бывший.
Примерно год назад на канале Fashion TV Анастасия вела модное шоу. Девушка любит смелые фотосессии, красивую жизнь.
Также новая любимая Мурата не скрывает, что у нее есть врожденная патология – гетерохромия. У девушки разный цвет глаз.
Анастасия и Мурат вместе отдыхают в Дубае, где бизнесмен уже успел познакомить новую девушку со своей дочерью от Ани Лорак Софией. Пара наслаждается обществом друг друга, готовит вместе.
А всем хейтерам, посрамившим Настю за то, что она якобы крутит роман с женатым Налкакиоглу, она ответила: "Идем в счастливое будущее, пока вы плюетесь ядом в спину".
Напомним, на днях экс-муж Ани Лорак Мурат Налкакиоглу рассекретил, что у него новые отношения. Он показал романтические кадры с избранницей и даже сделал с ней парные татуировки. Впрочем, бизнесмен до сих пор молчит о том, что произошло в его втором браке с Лилией Реус и развелись ли они официально.
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