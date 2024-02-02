Новая девушка экса Ани Лорак показала шокирующую переписку с его второй женой

Новая девушка экс-мужа Ани Лорак Мурата Налкакиоглу Анастасия поделилась с фолловерами в Instagram шокирующей перепиской.

Новая избранница Мурата обнародовала скрины с хейтом от девушки, которая пишет ей из недавно созданного аккаунта. В фотоблоге Анастасия намекает, что автором этих неприятных комментариев может быть вторая жена Налкакиоглу, вижазистка Лилия Реус.

В сообщениях девушка с неизвестного аккаунта обзывает всяческими неприятными словами Анастасию, и даже позволила себе оскорбить сына новой избранницы Мурата:

"Давайте вместе угадаем, у кого жопа горит? Столько гнили в тебе, милашка. Но сына трогать – это уже лишнее конечно. Кися, ты хоть с левых аккаунтов не пиши уже. Скоро за рекламу мне будешь платить. Ты в следующий раз пиши из своего аккаунта, нюхачка", — прокомментировала эмоциональные скрины с перепиской Анастасия.

Новая девушка Мурата показала переписку с его бывшей / Фото: instagram.com/muratnalca

Новая девушка Мурата показала переписку с его бывшей / Фото: instagram.com/muratnalca

Новая девушка Мурата показала переписку с его бывшей / Фото: instagram.com/muratnalca

Между тем сам Мурат молчит и никак не комментирует хейт в сторону его новой любимой, которая, как он сам утверждает, "изменила его жизнь".

Новая девушка Мурата показала переписку с его бывшей / Фото: instagram.com/muratnalca

Кстати, раньше возлюбленная Налкакиоглу поделилась, где судьба их возвела. По словам Анастасии, они с Муратом встретились на одном из мероприятий. И у них сразу возникло чувство, будто они знали друг друга всю жизнь.

Новая девушка Мурата показала переписку с его бывшей / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, ранее новая девушка Мурата Налкакиоглу показала их парные татуировки, сделанные ими в пикантных местах.

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