Новая девушка экса Лорак честно ответила, обеспечивает ли он ее семью и кем она работает

Новая девушка экс-мужа певицы-изменницы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу, блогер Анастасия поделилась подробностями об их семейном бюджете и рассекретила свою профессию.

Так, в фотоблоге блогерша заверила, что основные ее расходы покрывает Мурат. А она по своему желанию иногда она работает моделью, чем и зарабатывает дополнительные деньги на себя.

"Зарабатывает мой муж. Я иногда работаю моделью, но сейчас это больше похоже на хобби", – призналась Анастасия.

Девушка Мурата Налчаджиоглу Анастасия / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Любовница бизнесмена также поделилась, что Мурат обеспечивает не только ее, но и ее сына Станислава от предыдущих отношений. И добавила, что для нее это обязанность каждого мужчины, завязывающего отношения с женщиной, у которой есть ребенок.

"Мой сын – часть меня. Когда мужчина начинает отношения с женщиной, у которой есть ребенок, он должен осознавать всю ответственность. Мурат как мужчина закрывает все потребности семьи", – обьяснила блогерша.

Девушка Мурата Налчаджиоглу Анастасия / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Кстати, ранее невеста Мурата Налчаджиоглу Анастасия рассказывала, что ее возлюбленный уже познакомился с ее сыном и ответила, удалось ли поладить им.

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