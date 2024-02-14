Новая девушка экса Лорак голая в постели показала, как он ее поздравил с Днем святого Валентина

Новая девушка экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу Анастасия показала, как он поздравил ее с Днем святого Валентина.

В сторис своей страницы в Instagram счастливая избранница Мурата разместила кадр, на котором изображена еще в постели обнаженной. В кадре частично видно ногу и бедро девушки. Анастасия показала, как возлюбленный украсил их спальню ко Дню влюбленных.

Потолок комнаты весь в красных шариках в виде сердца, шарики также присутствуют на полу. Также рядом с кроватью стоит огромный плюшевый медведь и немалый букет из роз.

“Вот такое доброе утро. Мне так нравится наблюдать за тем, как ты что-то делаешь. Нравится просто с тобой смотреть фильмы или готовить ужин. Все моменты с тобой полны любовью, позитивом и теплом. Хочется, чтобы они продолжались вечность. Я так сильно тебя люблю”, — призналась Анастасия в своих чувствах.

Девушка экса Лорак показала, как он поздравил ее с Днем влюбленных / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, ранее новая девушка бывшего Ани Лорак шокировала перепиской с его второй женой. По крайней мере, Анастасия утверждает, что экс-избранница Мурата Лилия Реус пишет ей неприятные сообщения с нецензурной лексикой.

В свою очередь Лилия уже успела отреагировать на обвинения Анастасии и отметила, что во-первых, они с Налкакиоглу до сих пор состоят в официальном браке, а во-вторых, Реус может подать в суд на новую девушку своего пока законного мужа из-за клеветы.

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