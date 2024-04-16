Новая девушка экса Лорак призналась, как его семья отреагировала на их отношения

Мурат уже познакомил с родными свою новую избранницу.

Новая девушка экс-мужа певицы-предательницы Ани Лорак – турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу – призналась, как его семья отнеслась к ней.

Бизнесмен уже познакомил свою возлюбленную – блогершу Анастасию – с родными. Как уверяет избранница Мурата, между ними сложились отличные отношения и они приняли ее в семью. Однако Настя признается, что не может активно с ними общаться, ведь между ними есть языковой барьер.

"У Мурата отличная семья. У нас отличные отношения, но из-за языкового барьера я не могу с ними активно общаться так, как Мурат с моей семьей", — поделилась блогерша.

Мурат Налкакиоглу с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

К слову, Анастасия уже успела познакомить Мурата со своим сыном и мамой. Они вместе отлично проводят время и общаются.

Напомним, ранее новая девушка Мурата Налкакиоглу откровенно призналась, кем работает. Также Анастасия рассказала, обеспечивает ли бизнесмен финансово ее и сына.

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