Новая девушка экса Лорак призналась, как его семья отреагировала на их отношения

Мурат уже познакомил с родными свою новую избранницу.
Новая девушка экс-мужа певицы-предательницы Ани Лорак – турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу – призналась, как его семья отнеслась к ней.
Бизнесмен уже познакомил свою возлюбленную – блогершу Анастасию – с родными. Как уверяет избранница Мурата, между ними сложились отличные отношения и они приняли ее в семью. Однако Настя признается, что не может активно с ними общаться, ведь между ними есть языковой барьер.
"У Мурата отличная семья. У нас отличные отношения, но из-за языкового барьера я не могу с ними активно общаться так, как Мурат с моей семьей", — поделилась блогерша.
К слову, Анастасия уже успела познакомить Мурата со своим сыном и мамой. Они вместе отлично проводят время и общаются.
Напомним, ранее новая девушка Мурата Налкакиоглу откровенно призналась, кем работает. Также Анастасия рассказала, обеспечивает ли бизнесмен финансово ее и сына.
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