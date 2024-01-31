Новая девушка экса Лорак призналась, общалась ли с его второй женой

Избранница Мурата Налкакиоглу поначалу делала вид, что не знает о какой Лиле речь.

Новая девушка экс-мужа Ани Лорак Мурата Налкакиоглу Анастасия пообщалась с поклонниками в Instagram и ответила на их вопросы.

Так, Анастасия призналась, что ей 29 лет, а насчет того, чем она занимается, девушка ответила что "подрабатывает моделью", когда у нее есть желание. Вместе с тем Анастасия отметила, что работа для нее "сложное понимание".

Новая девушка Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Также новая девушка Мурата Налкакиоглу публично ему призналась в любви и отметила, что если бы не любила его то не была с ним.

Были и подписчики Анастасии, кто поинтересовался у нее, общалась ли она с экс-женой Мурата Лилией Реус. Сначала новая любимая Мурата заявила, что не знает, о какой Лиле идет речь, но потом ответила:

"Не все, что вам транслируют, является правдой. Я ее не знаю, и собственно, зачем? В моем окружении достойные люди, с правильными ценностями, взглядами и образом жизни. Важно быть, а не казаться!" – ответила Анастасия.

Новая девушка Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Новая девушка Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Не прошла девушка Мурата мимо вопроса и о том, что для нее серьезные отношения:

"Серьезные отношения – это уважение. Совместные желания, цели, комфорт, понимание. Когда ты рядом с человеком чувствуешь себя гармонично. Это что-то духовное и ежедневная большая работа над собой", — объяснила Анастасия.

Новая девушка Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Новая девушка Мурата Налкакиоглу / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

А еще новая девушка Мурата призналась, что уже познакомила своего сына с ним и расхвалила любимого, что он отличный отец и "замечательный, заботливый и внимательный" человек.

Напомним, недавно экс-муж Ани Лорак Мурат показал, как с новой девушкой горячо целовался в вечернем Киеве.

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