Новая девушка экса Лорак рассказала, как ее захейтили из-за романа с женатым мужчиной

Анастасия отметила, что сначала ей было очень сложно справиться с негативом.

Новая девушка экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу Анастасия рассказала о вылившемся на нее хейте после их романа.

На странице в Instagram модель разместила видео, как у нее брали интервью во время съемок. Ведущая поинтересовалась у Анастасии, тяжело ли ей было справиться с негативом в ее сторону. Ведущая не стала уточнять, из-за чего именно был этот хейт, впрочем понятно, что речь идет о ее романе с все еще женатым Муратом:

"Я считаю, что самоуверенные и счастливые люди не будут этого делать, поэтому мне все равно. Сначала мне было очень сложно воспринимать этот хейт со всех сторон, просто я сходила с ума. Но любовь преодолеет все", – ответила избранница бизнесмена.

Напомним, что о своих новых отношениях Мурат Налкакиоглу рассказал в начале года. Новый год пара уже встречала вместе в Дубае, а затем вдвоем вернулась в Украину.

Анастасия рассказывала, что не имела разговора со второй женой Мурата Лилией Реус, однако показывала эмоциональную переписку с нецензурной лексикой в ее сторону. Девушка намекала, что это ей написала именно бывшая жена Налкакиоглу.

В свою очередь, вторая жена турецкого бизнесмена отвергла любые обвинения в ее сторону и пригрозила любовнице Мурата судом из-за клеветы. Более того, Реус заявила, что они с Муратом до сих пор официально женаты.

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