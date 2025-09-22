ТСН в социальных сетях

Гламур
90
2 мин

Новая девушка Розового отреагировала на скандал вокруг юмориста и ответила хейтерам

Вокруг Виктора Розового разгорелся громкий скандал. Его новая девушка тоже столкнулась с критикой в Сети.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Виктор Розовый и его новая избранница

Новая избранница Виктора Розового отреагировала на скандал вокруг юмориста и ответила хейтерам.

В последнее время имя комика стало очень сильно обсуждаемым в Сети. А все из-за его скандального интервью Рамине Эсхакзай, где он выдал позорные подробности интимной жизни с уже бывшей женой, которой изменял, при этом не подбирая слов.

В Сети критиковали Виктора Розового за такую неуместную откровенность и пренебрежительное отношение к экс-избраннице. Хейт достался и его новой девушке Яне-Екатерине, отношения с которой он рассекретил после громкого скандала. Нынешняя избранница Розового отреагировала на скандал. Яна-Екатерина жалуется, что столкнулась с мизогинией. Девушке обидно, что пользователи оценивают людей, которых вообще не знают. Также ее возмущает, что в Сети анализируют чужие жизни и отношения.

"Интересно наблюдать за тем, как женщины активно занимаются мизогинией, прикрываясь чем-то "правильным". Получается, вы сами себе самые большие враги. Посмотрите в зеркало - там действительно идеал? Или, может, у вас идеальные отношения с родными, карьера и внешность? Так почему вы разбрасываетесь оценками людей, которых даже не знаете? Объективность? Да где там. А количество "психологов" едва за двадцать лет, которые уже берутся анализировать чужие жизни, вообще вызывает улыбку", - ответила Яна-Катерина.

Пост новой девушки Виктора Розового

Напомним, после скандального интервью Виктора Розового, его бывшая жена не стала молчать и выложила свою сторону их отношений. После ее признаний юморист столкнулся с еще большим хейтом. Недавно Виктор Розовый ответил на критику, а известная блогерша вступилась за него.

