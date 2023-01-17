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Новая девушка Тараса Цымбалюка показала нежные объятия с актером на кухне

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
906
Время на прочтение
1 мин
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Новая девушка Тараса Цымбалюка показала нежные объятия с актером на кухне

Тарас Цымбалюк с новой девушкой / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Влюбленные чаще стали делиться общими фотографиями.

Украинский актер Тарас Цымбалюк показал нежные чувства со своей новой девушкой, бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Возлюбленная знаменитости поделилась общими кадрами в стороз в Instragram. На фото девушка нежно обнимала Тараса с обнаженным торсом, пока он что-то делал на кухне.

"Дом", — подписала фото Светлана и добавила эмоджи в виде сердечка.

© instagram.com/got.sveta
Фото: instagram.com/got.sveta

Некоторое время паре пришлось побыть друг без друга, ведь девушка ездила по делам в Польшу. Однако долгожданную встречу с любимым несколько омрачила неприятная ситуация с авто. Кто-то задел машину Светланы, пока она находилась в отъезде, и даже не оставил номер телефона.

"Как можно быть такими свиньями, чтобы даже не покинуть свой номер?", — возмутилась девушка.

© instagram.com/got.sveta
Фото: instagram.com/got.sveta

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Дата публикации
Просмотры
906
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