- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 294
- Время на прочтение
- 2 мин
Новая избранница блогера-беглеца Волошина извинилась перед его экс-супругой Тринчер за опрометчивую фразу
Алина Миронец сделала этот шаг из уважения к прошлому возлюбленного.
Новая избранница скандального блогера-беглеца Александра Волошина, который незаконно выехал из Украины во время войны, публично извинилась перед его бывшей женой, певицей Анной Тринчер.
Модель OnlyFans и блогерша Алина Миронец записала TikTok под новую песню исполнительницы "Півонії" и сделала заявление. Так, после начала афиширования своего романа с Волошиным модель извинилась перед Анной за свою критику ее творчества в прошлом.
Все потому, что Алина в свое время была в отношениях с артистом OSTROVSKYI, который снимался в клипе Тринчер "Зі смаком вишні". После выхода ролика тогда еще девушка певца призналась, что в кадре "не чувствовалась граница между пошлостью и сексом" и раскритиковала такой тандем возлюбленного со звездой.
И теперь Миронец признала, что хочет избавиться от любых конфликтов с Тринчер. Таким образом она хочет проявить уважение к своему избраннику Александру, который до 2023 года находился в браке с Анной.
"Свои прой*б* надо уметь признавать. Если я уже публично плохо высказывалась об Ане, то считаю правильным публично извиниться. Потому что если это важный человек в жизни моего важного человека — я это уважаю", — написала модель.
Напомним, недавно Александр Волошин с новой избранницей побывали на концерте Макса Коржа. Однако некоторые украинцы неоднозначно восприняли такого рода развлечение во время войны. Редакция сайта ТСН.ua ранее писала, почему поляки и украинцы возмутились выступлением певца из Беларуси в Варшаве.