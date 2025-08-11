Новая избранница блогера-беглеца Волошина извинилась перед его экс-супругой Тринчер за опрометчивую фразу

Александр Волошин с избранницей Алиной, Анна Тринчер

Новая избранница скандального блогера-беглеца Александра Волошина, который незаконно выехал из Украины во время войны, публично извинилась перед его бывшей женой, певицей Анной Тринчер.

Модель OnlyFans и блогерша Алина Миронец записала TikTok под новую песню исполнительницы "Півонії" и сделала заявление. Так, после начала афиширования своего романа с Волошиным модель извинилась перед Анной за свою критику ее творчества в прошлом.

Все потому, что Алина в свое время была в отношениях с артистом OSTROVSKYI, который снимался в клипе Тринчер "Зі смаком вишні". После выхода ролика тогда еще девушка певца призналась, что в кадре "не чувствовалась граница между пошлостью и сексом" и раскритиковала такой тандем возлюбленного со звездой.

Алина Миронец

И теперь Миронец признала, что хочет избавиться от любых конфликтов с Тринчер. Таким образом она хочет проявить уважение к своему избраннику Александру, который до 2023 года находился в браке с Анной.

"Свои прой*б* надо уметь признавать. Если я уже публично плохо высказывалась об Ане, то считаю правильным публично извиниться. Потому что если это важный человек в жизни моего важного человека — я это уважаю", — написала модель.

Напомним, недавно Александр Волошин с новой избранницей побывали на концерте Макса Коржа. Однако некоторые украинцы неоднозначно восприняли такого рода развлечение во время войны. Редакция сайта ТСН.ua ранее писала, почему поляки и украинцы возмутились выступлением певца из Беларуси в Варшаве.