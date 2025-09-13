Новая избранница Розового отреагировала на громкие обвинения от его экс-супруги в абьюзе и сделала заявление

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина, новая девушка комика

Новая избранница юмориста и ветерана Виктора Розового впервые отреагировала на интервью Ольги Мерзликиной.

Так, девушка по имени Яна-Екатерина прокомментировала недавние заявления Ольги, которые она сделала в интервью Маше Ефросининой. В частности, говорится о ее шокирующих заявлениях об абьюзе, унижениях, когда он просил называть ее "хозяином", и многочисленных изменах комика. В то же время новая избранница Розового опубликовала скриншот из новостного паблика, где виднеется цитата Ольги о ее с Виктором интимной жизни и как он просил ее воплощать свои фантазии против ее воли.

Яна-Екатерина написала, что у нее с ветераном сейчас нет никаких похожих ситуаций. Она подчеркнула, что счастлива быть рядом с Розовым и у них гармоничные отношения. В то же время отрицала слухи о том, что была "разлучницей".

Сторис девушки Виктора Розового

"Хочу прояснить ситуацию. В наших отношениях нет никаких токсичных проявлений ("ссания", "хозяина" и тд), абьюза или унижений. Я не являюсь чьей-то копией, не являюсь разлучницей и тд. То, что было в его прошлых отношениях, меня не касается. С Виктором нас объединяют искренние и гармоничные отношения. Поэтому, хочу попросить меня не впутывать в ситуацию, к которой я не имею никакого отношения", — написала Яна-Екатерина в своих сторис.

На такое заявление Виктор Розовый отреагировал репостом и признанием в любви, написав лаконичное "люблю".

