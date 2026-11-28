Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

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Украинская актриса Елена Светлицкая , недавно раскрывшая планы на свадьбу с Тарасом Цымбалюком , откровенно рассказала, как пережила развод, потерю стабильной работы и сложный период в жизни, а также показала новую фотосессию в эффектном красном образе.

Для съемки артистка выбрала кожаное платье насыщенного красного цвета и митенки в тон. В кадре она позировала перед камерой в смелом виде. Впрочем, за уверенностью, излучаемой сегодня актрисой, стоит непростой путь. О нем Светлицкая решила рассказать своим подписчикам в Instagram. В частности, она вспомнила, какова была ее реальность только год назад. Тогда знаменитость переживала сразу несколько кардинальных перемен.

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«Аленка, ты в ПРАЙМЕ! Часто слышу эту фразу в последнее время. Это как мой девиз и не отвечать ему уже нет возможности. Но сейчас не об этом. А о том последствием того состояния, которое ты видишь сейчас», — поделилась Елена.

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Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Актриса призналась, что путь к нынешнему внутреннему состоянию начался с решений, фактически перевернувших ее жизнь. Она оставила работу, где не чувствовала должной ценности, сменила жилье, а еще раньше решилась завершить брак, в котором не чувствовала себя счастливой. Все это происходило на фоне воспитания двух маленьких дочерей. Тогда Светлицкая набрала 10 килограммов, осталась без стабильного заработка и привычной семейной жизни. Звезда не скрывает, что чувствовала себя разбитой и порой сомневалась, сможет ли справиться со всем, что на нее навалилось.

«Год назад я сделала много резких шагов в своей жизни — ушла из любимой работы, где меня не ценили, переехала из квартиры, которая была не комфортной для моей жизни, а еще раньше вышла из брака, где мне было тесно. Вся моя жизнь посыпалась. Это была цена новой Аленки. Она была только у меня в голове, а вокруг были руины. Плюс 10 кг, разведенная, без стабильной работы, без мужчины, с двумя маленькими детьми я чувствовала себя разбитой», — вспомнила актриса.

Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Светлицкая также рассказала, что пыталась не показывать подписчикам подлинное эмоциональное состояние. В соцсетях она продолжала улыбаться, хотя ее выдавали заплаканные глаза. Важную роль в этот период сыграли вера, поддержка друзей и близких, а также осознание необходимости самостоятельно позаботиться о собственном будущем и благополучии детей. Именно тогда актриса начала работать над внутренней опорой, которая бы не зависела от внешних обстоятельств.

«Я выходила к вам в сторону улыбающейся и только запухшие от слез глаза меня выдавали. И я молилась. Так я поняла, что никто не придется меня спасать. Да, я никогда не оставалась одна – всегда была поддержка от друзей и близких рядом, за что я безгранично благодарна. Но внутреннюю опору я должна была выстроить только сама. Это тот стержень, который не сможет пошатнуться при любых обстоятельствах. Я должна была стать себе опорой под ногами и опорой для своих детей», — подчеркнула Елена.

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Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

По словам знаменитости, постепенно она начала находить для себя практики, медитации и людей, помогавших ей восстанавливаться. Сейчас Светлицкая чувствует себя там, где когда-то мечтала оказаться. А своим опытом она хочет поддержать женщин, которые также переживают непростые периоды, боятся перемен, остаются в несчастливых отношениях или испытывают эмоциональное истощение.

«И Бог стал мне показывать подсказки, инструменты, практики, медитации, людей, которые вели меня к этой опоре. Кто посмеется, кто обесценит, кто покрутит пальцем у виска, но все это сработало. И сегодня я в той точке, о которой мечтала с детства», — поделилась актриса.

Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Елена Светлицкая / © instagram.com/olena_svitlytska

Напомним, недавно избранница Тараса Цымбалюка Елена Светлицкая шокировала признанием о "Голосе страны" .

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