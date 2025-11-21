Новая участница Kalush Orchestra удивила, на каких условиях работает с группой и почему не получает гонорар

Симбочка и Kalush Orchestra

Новая участница украинской группы Kalush Orchestra - блогерша Симбочка - удивила, на каких условиях сотрудничает с музыкантами и какие гонорары получает.

С недавних пор коллектив на одну участницу стал больше. К Kalush Orchestra присоединилась блогерша Симбочка, которая ездит с музыкантами на гастроли, выступает на сцене и записывает различные ролики. Звезда Сети на проекте "По хатах" признается, что ей этот опыт нравится. Симбочке комфортно работать с музыкантами. Более того, она считает их своими друзьями.

"Я никогда не думала, что буду работать именно с Kalush Orchestra, хотя они приглашали. Сейчас это та команда, с которой мне очень комфортно. Они очень меня поддерживают. Если я в туре понимаю, что уже устала, мне надо к Софийке домой, то они меня понимают и отпускают. Мы как друзья", - говорит блогерша.

Симбочка и Kalush Orchestra / © instagram.com/kalush.official

А вот что касается гонораров, то Симбочка их не получает. По ее словам, у них с лидером коллектива Олегом Псюком есть определенная договоренность. Блогерша помогает музыкантам с контентом, ездит с ними в туры и дает медийную поддержку. За это Олег устраивает Симбочке певческую карьеру и делает это бесплатно.

"У нас определенные условия с Олегом Псюком. Он помогает мне. Я пишу музыку сейчас, у меня уже готовятся четыре своих трека. Он помогает, он оплачивает мне это все. Я помогаю им с контентом, турами, езжу с ними. У нас бартер. Я сотрудничеством довольна", - поделилась Симбочка.

Симбочка и Kalush Orchestra / © instagram.com/kalush.official

