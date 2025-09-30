Новая участница Kalush Orchestra удивила своими гонорарами за выступления на концертах

Симбочка / © instagram.com/simbochkka

Украинский блогер Симбочка, настоящее имя которой — Карина, рассекретила сумму, которую получает за совместные выступления с группой Kalush Orchestra.

В июле стало известно, что звезда присоединилась к группе, однако, как призналась сама Симбочка, никакого официального контракта она не подписывала. По словам девушки, их работа построена на бартере — она помогает Kalush Orchestra медийно, а участники группы пишут для нее песни, чтобы подготовить ее к возможной сольной карьере.

"Я не хочу ничего подписывать. Я была против, потому что имела негативный опыт в восемнадцать-девятнадцать лет. Это бартер. Они пишут мне песни. Они создают фундамент, потому что, возможно, я пойду выступать сольно. А я им организовываю пиар", — объяснила блогер на проекте "Перепрошую".

Симбочка и Kalush Orchestra / © instagram.com/kalush.official

Также Симбочка опровергла слухи о романе с лидером коллектива Олегом Псюком. Она уточнила, что музыкант уже четыре года находится в отношениях со своей девушкой, а сплетни появились после поцелуя на сцене, когда якобы блогера была в костюме "Килимвумен". На самом деле, тогда, на выступлении, к поцелую с рэпером вышла его настоящая возлюбленная.

