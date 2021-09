Новая возлюбленная NIKITA LOMAKIN в лифе эротично попозировала на камеру

Светлана восхитила соблазнительными кадрами.

Новая девушка украинского певца NIKITA LOMAKIN, танцовщица Светлана Сакаль восхитила откровенными фото.

На странице в Instagram красавица-блондинка, которая танцует в балете Нади Дорофеевой и Дана Балана, разместила серию кадров, где появилась в бордовом лифе на тоненьких бретельках. Артистка соблазнительно позировала на камеру со взъерошенными волосами.

Любимая NIKITA LOMAKIN / instagram.com/sakalyova

В посте избранница звезды оставила цитату из песни Рианны Love on the Brain: "What do I gotta do to get in your motherfuckin' heart?".

Любимая NIKITA LOMAKIN / instagram.com/sakalyova

На страницу танцовщицы подписано более 17 000 фолловеров. В комментариях под публикацией пользователи оставили ряд комплиментов.

Очень красивая

Бест

Потрясающая

