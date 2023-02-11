Новая возлюбленная Тараса Цымбалюка оказалась экс-участницей реалити "Холостяк"

Украинский актер, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк постепенно раскрывает подробности своей личной жизни.

Как известно, сейчас артист встречается с бизнесвумен Светланой Готочкиной. Об отношениях с ней Цымбалюк рассказал в интервью Григорию Решетнику. В свою очередь, ведущий напомнил актеру, что, оказывается, Готочкина была участницей четвертого сезона шоу "Холостяк". Впрочем, Светлана ушла после первой вечеринки.

Светлана Готочкина когда-то была участницей проекта "Холостяк"

Тарас говорит, что не смотрел выпуск с участием любимой. Также Цымбалюк признался, что у них с Готочкиной очень совпадают мысли и мечты по поводу будущего и жизненные, и рабочие, и карьерные. Так же, как и избранница, актер мечтает о крепкой семье.

Вспомнил артист и знакомство со Светланой. Их познакомила общая подруга через Instagram. Пара начала переписываться.

"Самое главное произошло через три дня, кажется. Светлана была в Польше, мы созвонились по WhatsApp, никто не ожидал ничего от этого звонка. Мы проговорили четыре часа. У нас настолько случился синхрон по чувству юмора, нам было интересно узнать друг о друге хоть что-нибудь. Светуся очень инициативная, у нее есть харизма, которая притягивает меня лично", — признался Цыбмалюк.

Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актер рассказал, что первый месяц они с любимой вообще не виделись, только общались онлайн. И вспомнил первую встречу с Готочкиной:

"Это была очень интересная встреча. Да, я видел ее фото, мы созванивались по видео, но в жизни она выглядит немного иначе. Это такой момент, хопа, и друг друга начинаете сканировать. Взять там за руку... как-то такое переживание... мы общались достаточно смело дистанционно, и встретились такие… в этом был свой шарм", – рассказал Тарас.

Тарас Цымбалюк с девушкой / Фото: instagram.com/got.sveta

Актер признался, что понял, что влюбился после первого четырех часового разговора со Светланой.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк рассказал, живут ли они вместе с новой избранницей.

Читайте также: