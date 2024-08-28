Новинки на ТЕТ: когда состоится премьера "Я люблю Украину", "Лиги Смеха" и других проектов

Этой осенью канал ТЕТ готовит для зрителей немало новинок.

В частности, телеканал покажет новые сезоны любимых шоу и сериалов, а также еще проекты, трансляции которых еще не было. Поэтому редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, когда ждать премьеры и какие шоу уже скоро можно будет посмотреть.

"Батлы"

Новое масштабное шоу "Батлы" собрало около ста комиков со всей страны, главная задача которых – сделать так, чтобы было смешно. Это проект, который объединяет юмор, импровизацию, талант и экспериментальные формы. Чтобы остаться в "Батлах", участникам нужно рассмешить хотя бы одного из звездных судей. В финале жюри выберет победителя, который получит признание комедийного сообщества и денежный приз. Ведущим шоу "Батлы" стал актер и юморист Владимир Мартынец.

Владимир Мартынец

"Лига Смеха. Волонтерский десант 4"

Новый спецсезон "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4" увеличит градус позитива этой осенью и определит новые имена в юморе, которые собственноручно доставят военным груз для приближения победы. Четвертый сезон проекта поразит не только командами-участниками, но и обновленным тренерским составом, первое лицо которого – певица и блогер Анна Тринчер. Больше деталей о командном и судейском составах крупной премьеры раскроют впоследствии.

Анна Тринчер / Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я люблю Украину"

Большое шоу для всей семьи станет флагманом четвертого телесезона подряд. Проект об Украине и с украинцами, которые вдохновляют, удивляют, шутят, восхищают и вселяют веру. Неизменная ведущая Ксения Мишина во главе с капитанами Александром Педаном и Юрием Ткачем объединит самых популярных звезд в главной украинской викторине и удивит интересными вопросами о культуре, политике, традициях и известных фигурах.

Александр Педан и Юрий Ткач

Новый сезон проекта "Я люблю Украину" готовит насыщенные раунды и яркие конкурсы, которые удивят разнообразием самых требовательных зрителей. С каждым новым сезоном команда создателей отыскивает факты об Украине, которые удивляют даже опытных игроков среди звезд. Возвращайте семейную традицию и углубляйте свои знания об Украине вместе с ТЕТ.

"Лучший дом"

Кроме долгожданных премьер, телеканал ТЕТ готовит совершенно новое уникальное реалити-шоу в Украине — "Лучшний дом". Проект о ремонте и экспериментах в строительстве, который откроет двери креативных домов, вдохновит нестандартными решениями, удивит лайфхаками и устроит соревнования за звание "лучшего дома". Участники будут оценивать жилье друг друга по трем критериям – оригинальность, практичность и цена-качество, а решающей в реалити станет оценка советников – Жени Дубровской и Саши Кевшина, дизайнера интерьеров и директора строительной компании, которые реализовали сотни проектов на любой вкус и бюджет. Их советы станут ценными не только для участников "Лучшего дома", но и для всех тех, кто планирует ремонт или хочет добавить уют своему гнездышку.

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua уже писала о премьерах на телеканале ТЕТ. В частности, в нашем материале можно ознакомиться, что ждет зрителей в картинах "Бешеные соседи 3", "Волонтеры 2", "Ближе к звездам" и других.

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