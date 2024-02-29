Новое шоу "Україна неймовірних людей" на ТЕТ: кто стал звездным гостем проекта

Команда телеканала ТЕТ и Big Brave Events завершила съемки нового уникального проекта "Україна неймовірних людей", премьера которого состоится уже 16 марта в 19:00.

Каждую субботу 8 конкурсантов будут поражать зрителей своими талантами, вдохновлять своей силой и дарить надежду. Каждый выпуск их номера будут оценивать любимые украинские знаменитости и герои нашего времени, которые определят восьмерку суперфиналистов и выберут победителя шоу, стирающего границы и несущего важные социальные миссии.

Среди приглашенных гостей проекта "Україна неймовірних людей" ведущая и благотворительница Маша Ефросинина, певица DOROFEEVA, военнослужащий и музыкант Коля Серга, мультиартист MONATIK, гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, плавник и олимпийский борец с мировым именем Жан Беленюк. А также военнослужащие Александр Чайка и Максим Ермохин, получившие тяжелые ранения в борьбе за независимость и ставшие примером несокрушимости.

Коля Серга

Анна Ризадинова

Проект "Україна неймовірних людей"

Проект "Україна неймовірних людей"

Все звездные гости как один уверены, что своими талантами участники коснутся сокровенных струн души, а их истории найдут отклик в сердцах миллионов украинцев.

"Я и смеялась, и плакала, и улетала в свои переживания. Ни один из участников не похож друг на друга. Ни по таланту, ни по подаче, ни по вайбу. Все очень разные. Шоу "Україна неймовірних людей" – это манифест украинцев. Манифест того, что мы живем, дышим, пульсируем и принимаем друг друга такими, какие мы есть", – эмоционально поделилась Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина

MONATIK

Жан Беленюк

Ведущими проекта "Україна неймовірних людей" стали фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина и телеведущий Тимур Мирошниченко. Очаровательный тандем, который будет открывать новые таланты и делиться историями несокрушимого поколения украинцев. Смотрите с 16 марта в 19:00 великую вдохновенную премьеру "Україна неймовірних людей" на телеканале ТЕТ.

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