Павел Зибров и Леся Никитюк

2025 год уже подошел к концу, однако 1 января редакция сайта ТСН.ua предлагает еще окунуться в атмосферу праздника.

Вспомним, какими елками удивляли знаменитости. Настоящая новогодняя красавица была у певца Павла Зиброва. Семья артиста помпезно украсила елку, что аж дух захватывает. А вот Леся Никитюк выбрала патриотический стиль. На верхушке елки красовался герб Украины, а веточки были украшены игрушками, расписанными петриковской росписью.

Итак, предлагаем вспомнить, с какими елками знаменитости встречали Новый 2026 год, какие праздничные игрушки выбирали и какого стиля придерживались.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Супруги поставили дома живую елку. Артистка действительно по-семейному украшала елку с мужем и его детьми. Они выбрали минималистичный стиль. Елка Нади Дорофеевой и Миши Кацурина одета в прозрачные шарики и подсвечивается гирляндой.

Елка Нади Дорофеевой и Миши Кацурина / © instagram.com/nadyadorofeeva

Павел Зибров

А вот у Павла Зиброва в этом году действительно помпезная и роскошная елка. Она украшена разнообразными золотистыми, белыми и серебристыми игрушками, что даже пустого места не видно. Конечно же, елка сияет яркими гирляндами.

Елка Павла Зиброва / © instagram.com/pavlo_zibrov

Ирина Билык

Певица новогоднюю красавицу сделала уникальной. Артистка украсила такими игрушками, которые внешне напоминают ее саму. Также на елке красуются пластинки Ирины Билык. Ну и, конечно же, куда же без гирлянды. Кстати, исполнительница выбирала елку довольно небольшого размера.

Елка Ирины Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Леся Никитюк

Тем временем у Леси Никитюк в этом году патриотическая елка. На ее верхушке красуется герб Украины. Также ведущая выбрала особенные игрушки - расписанные петриковской росписью. Кстати, это первая новогодняя елка в жизни сына Леси Никитюк, которому уже исполнилось полгода.

Елка Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Джамала

Артистка в этом году выбрала небольшую елку, однако живую. Размеры деревца не помешали исполнительнице обильно украсить его игрушками. На верхушке елки красуется серебристая звезда.

Джамала на фоне елки / © instagram.com/jamalajaaa

Остап Ступка

У актера довольно классическая елка. Он вместе со своей избранницей украсил ее золотистыми и красными игрушками. Конечно же, на верхушке красовалась звезда, а на веточках сияли не только шарики, но и бантики.

Елка Остапа Ступки и его новой избранницы

Тарас Цымбалюк

Актер украшал елку вместе с родителями в Корсунь-Шевченковском перед Рождеством. Деревце обильно одето в разнообразные игрушки. Также елку подсвечивает яркая гирлянда. Кстати, некоторые новогодние игрушки в семье Тараса Цымбалюка являются очень особенными, поскольку достались от бабушки.

Тарас Цымбалюк с родителями на фоне елки / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Владимир Остапчук

Пышная в этом году елка и в семье ведущего. Остапчуки поставили дома большое новогоднее деревце и обильно украсили его игрушками. Кстати, семья нарядила елку, не только в доме, но и во дворе.

