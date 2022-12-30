Новогодний "Вечерний Квартал": праздничная речь президента, Святой Николай Буданов и пожелания от Боклана

Актеры "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" подготовили праздничный концерт, чтобы в это непростое время поддержать украинцев. И еще раз доказать – что врагу не отнять у нас наших праздников и традиций!

"Праздник обязательно должен быть и Новый год мы должны встречать с хорошим настроением, потому что наши враги делают все возможное, чтобы лишить нас этого. Мы готовили новогодний концерт в условиях отсутствия света, связи и постоянных воздушных тревог, чтобы, несмотря ни на что, украинцы смогли по традиции встретить Новый год вместе с "Кварталом" и начать 2023-й с позитивом и уверенностью в нашу неизбежную победу. И мы очень благодарны всем нашим защитникам и защитницам за то, что мы можем встречать этот Новый год и поздравлять украинцев со сцены", – говорит художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

Новогодний "Вечерний квартал" / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Как раз наши военные были главными зрителями в зале праздничного концерта. А также медики, волонтеры, все те, кто на разных фронтах приближает нашу победу.

Номера новогоднего "Вечернего Квартала" – о нашем сегодня – также заряжены на победу.

Не обойдется в концерте без новогоднего обращения президента. Правда, в юмористическом номере ему сначала придется расшифровать ребусы Андрея Ермака, которыми тот написал текст речи, а затем – позвать на помощь Александра Поворознюка, который сможет назвать все вещи "своими именами".

Кроме того, "кварталовцы" не обошли вниманием интервью президента, где он рассказал, что ему никто не готовит завтраки. И предложили представить, что ждало Владимира Александровича в кабинете на следующее утро после этого признания… В роли президента – Юрий Великий, в роли первой леди – Ирина Сопонару, в роли Андрея Ермака – Евгений Кошевой.

Новогодний "Вечерний квартал" / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Еще один номер, в исполнении Юрия Великого и Ольги Жуковцовой, будет посвящен руководителю украинской разведки Кириллу Буданову. В последние полгода все цитируют его прогнозы и предсказания. Но на Новый год даже Буданов становится обычным мужем и папой и переодевается дома в Святого Николая, чтобы поздравить своего сына…

Новогодний "Вечерний квартал" / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Также зрители узнают, что ждет под елкой очень патриотического ребенка, который загадал Святому Николаю в качестве подарка… смерть путина.

Новогодний "Вечерний квартал" / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Пофантазировать зрителям предложит и Народный артист Украины Станислав Боклан – в своем монологе он расскажет, как прекрасен мир без русни.

К поздравлениям "кварталовцев" присоединятся также и приглашенные звезды. Любимые артисты исполнят патриотические и мотивирующие песни. ROXOLANA поддержит боевой дух украинцев песней "Тримайся". Группа "Антитела" споет "Моє!" – о несокрушимости нашего народа. Артем Пивоваров исполнит попурри из собственных хитов.

Новогодний "Вечерний квартал" / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Новогодний "Вечерний квартал" / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Новогодний "Вечерний квартал" / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Новогодний "Вечерний квартал" / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

А Тина Кароль выступит с песней "Вільні. Нескорені", которая была написана специально для наших военных — чтобы подбодрить их, придать им вдохновения. Традиционно концерт "Единого Квартала" не обходится без песен в исполнении самих актеров.

Новогодний "Вечерний квартал" / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Новогодний "Вечерний квартал" / Фото: Пресс-служба студии "Квартал 95"

Например, девушки из "Женского Квартала" исполнят песню "Пташка", которая посвящена всем девушкам, служащим в Вооруженных силах Украины.

Смотрите новогодний "Вечерний квартал" – в субботу, 31 декабря, в 21:00 на телеканалах 1+1 Украина и ТЕТ.

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