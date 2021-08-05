Новоиспеченная мама MamaRika призналась, что была вынуждена сделать кесарево сечение

Подробности артистка обещала рассказать позже.

Украинская певица MamaRika, которая 2 августа впервые стала мамой, после родов вышла на связь с поклонниками.

Новоиспеченная мама впервые поделилась, что врачи были вынуждены сделать ей кесарево сечение.

"Стоит ли говорить, что я никогда даже не лежала в больнице за всю жизнь — поэтому было, мягко говоря, страшновато. Короче, я что ежик в тумане слепо доверилась супер-бригаде врачей и недаром — ведь в конкретный момент было принято решение делать кесарево сечение", — поделилась артистка.

MamaRika с мужем Сергеем Средой / instagram.com/mamarika_official

Она также рассказала, что "находится в вертикали" с первого дня:

"В вертикали я с первого дня, в день операции я уже ходила, потому что так легче заживать. Я вообще потом раскрою вам все моменты как и все прошло", — пообещала MamaRika.

MamaRika с мужем Сергеем Средой / instagram.com/mamarika_official

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По словам исполнительницы, они с мужем, юмористом Сергеем Середой в минувшее воскресенье поехали в роддом просто на плановый осмотр, однако врач решил оставить артистку в больнице. А уже на следующий день на свет появился сын супругов:

"Хотя ПДД стоял на 10 августа, мы с Сергеичем были на чемоданах во всех смыслах этого слова. Как ни в чем не бывало в воскресенье вечером мы поехали на плановый осмотр к нашему врачу и его мудрый взгляд сразу дал нам понять, что мы остаемся в роддоме на всякий, как говорится", — рассказала певица.

Напомним, ранее муж MamaRika, юморист и продюсер Сергей Середа рассекретил рост и вес новорожденного сына. У пары родился крепкий мальчик.

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