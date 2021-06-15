Новоиспеченный папа Виктор Павлик о том, как прошли роды жены: "Рожала пять часов"

Артист поделился эксклюзивными подробностями рождения его четвертого ребенка.

Известный украинский певец Виктор Павлик, который в четвертый раз стал отцом, поделился подробностями рождения сына.

Так, в эксклюзивном комментарии сайту ТСН.ua звезда сообщил, что роды жены, его концертного директора Екатерины Репяховой, длились 5 часов. Молодая мама рожала в частном роддоме с эпидуральной анестезией.

Малыш и мама чувствуют себя хорошо, а фото, которым делился знаменитость в своем Instagram, было сделано через 20 минут после рождения Миши.

instagram.com/viktorpavlik

Павлик поделился, что сын — его копия. Более того, малыш похож на двух старших детей исполнителя и внука.

"Один в один все мое. Копия, как родилась моя дочь Кристина, как у нее родился сын, мой внук Вадим, то копия. Как Саша — старший сын. Очень похож. Очень хорошенький малыш", — поделился счастливый отец.

Звезда добавил, что во время рождения наследника не присутствовал. Как и планировалось ранее, Виктор поддерживал любимую до появления на свет сына и зашел в зал сразу после рождения Михаила на свет.

"Сразу понял, что до самых родов и сразу после — это ок. Так и было. Тусовался с Катей и поддерживал. А вот когда уже агонь — вышел и сидел в коридоре", — рассказал певец.

Павлик добавил, что новоиспеченных родителей уже поздравили все родные, в частности, его дети, сестра и коллектив Pavlik OverDrive.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика поделилась первым фото с новорожденным сыном. Ночью концертный директор звезды родила первенца.

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