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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
2 мин

Новую песню Верки Сердючки цинично украл другой артист: команда Данилко вмешалась

Певица готовит к премьере песню «Два бокала просекко», но ее уже успели несанкционированно исполнить.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Верка Сердючка с группой

Верка Сердючка с группой

Европейский тур Верки Сердючки и ее группы завершился, но без неожиданных историй не обошлось.

Пока поклонники ждут официальной премьеры композиции «Два бокали просекко», ее уже успели несанкционированно исполнить и опубликовать на музыкальных платформах.

Концертный марафон VERKA SERDUCHKA&Band начался в мае 2026 года. Финальные выступления прошли сразу в нескольких европейских городах: Познани, Берлине, Гамбурге, Париже, Лондоне, Будапеште и Кракове. По словам команды артистки, тур собрал десятки тысяч зрителей, а многие концерты прошли с аншлагами.

Верка Сердючка с группой

Верка Сердючка с группой

Особой атмосферой отличались встречи с украинцами за границей. Зрители подпевали знакомым композициям, эмоционально реагировали на выступления и вместе исполняли Russia Goodbye. В этот раз на концертах было немало и молодых поклонников, знавших репертуар наизусть. Среди гостей шоу в Будапеште заметили композитора Руслана Квинта, DJ Nana, телеведущую Лесю Никитюк и дизайнер Эльвиру Гасанову.

Верка Сердючка с группой

Верка Сердючка с группой

Впрочем, одним из самых ожидаемых событий тура стала презентация новой композиции «Два бокала просекко». Ее припев публика впервые услышала еще в прошлом году на концерте в Праге, а теперь песня получила завершенную версию. Официальный релиз на музыкальных площадках пока впереди.

Однако к премьере вокруг трека уже возникла неприятная ситуация. Как сообщила команда VERKA SERDUCHKA, другой исполнитель обнародовал собственную версию композиции без разрешения правообладателей. Представители артистки отреагировали на это и добились удаления несанкционированного кавера с платформ.

Верка Сердючка с группой

Верка Сердючка с группой

Теперь поклонникам советуют дождаться официального появления «Двух бокалов просекко», чтобы услышать авторскую версию новинки.

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